La presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha valorado que los 'populares' «priorizan la gestión sanitaria» y «anteponen la salud a la ideología y a los anuncios vacíos», tal y como prometieron que harían hace algo más de un año en campaña electoral, aunque ha pedido «no caer en la autocomplacencia» por todo lo conseguido allí donde gobiernan y «seguir trabajando» hasta «que haya una equidad de todos los ciudadanos en la sanidad pública vivan donde vivan» y, también, «en el cuidado de los profesionales».

Prohens se ha pronunciado así, este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, previas a participar en la clausura del foro del ciclo 'El cambio que avanza' en materia de salud, a las 12.00 horas, en Casa Esment, en el barrio palmesano de Son Ferriol. Un acto para «rendir cuentas y demostrar que el PP cumple con la palabra dada», según Prohens, quien ha dado las gracias a todos los profesionales que se han acercado para «aportar puntos de vista y mejorar el debate» sobre salud impulsado por los 'populares', así como a las 17 entidades que les han acompañado en esta jornada.

Precisamente, la dirigente 'popular' se ha congratulado de «estar en disposición de rendir cuentas» y demostrar que éste es «un partido vivo, que sigue centrado en lo que importa, que sigue dando cuenta del cambio que avanza»; mientras que hay otros, ha lamentado, que «están en la polémica continua, en el intento de desprestigiar al adversario político y en temas que importa poco o nada al ciudadano». «Hace poco más de un año dijimos que priorizaríamos la gestión sanitaria, que la salud pasaría por delante de la ideología y los anuncios vacíos y lo hemos cumplido», ha celebrado Prohens.

En este sentido, ha detallado como el PP aseguró que, si gobernaba, como finalmente ocurrió, «blindaría el presupuesto autonómico en salud» y «no solo se ha hecho, sino que además se han invertido para este año 115 millones de euros más», alcanzando así un presupuesto que «supera los 2.300 millones de euros». Asimismo, ha rememorado como la formación 'popular' se comprometió a «priorizar la Atención Primaria» que había sido «desmantelada, con vacíos en centros de salud, en los lugares turísticos, también, en temporada alta y en la inmensa mayoría de pueblos, que habían sido totalmente olvidados por la gestión anterior».

Al respecto, ha valorado que para este 2024 se hayan invertido «70 millones de euros más en Atención Primaria»; así como que, este viernes, coincidiendo precisamente con el Día de la Atención Primaria, la consellera de Salud, Manuela García, presentó nuevos recursos para la formación de los profesionales porque «uno de los ejes básicos de la Conselleria y del PP es cuidar a los profesionales, a los que nos cuidan».

En relación a este «cuidar a los que nos cuidan», ha rememorado igualmente Prohens, el PP se comprometió a reactivar la carrera profesional, que «estaba congelada, a pesar de haber presupuestos expansivos la pasada legislatura», y «ya se está en negociaciones con los sindicatos para reactivarla». También, ha añadido, se dijo que se priorizaría la captación y fidelización de profesionales sanitarios. Por este motivo, ha señalado, «se han invertido 45 millones de euros en el programa de captación de sanitarios y se ha conseguido ya captar a 33 nuevos profesionales, en especialidades deficitarias, en todas las islas» y se ha conseguido «devolver la dignidad a los pacientes oncológicos de Ibiza, que han visto completado el servicio oncológico de Can Misses, que estaba completamente desmantelado». Igualmente, los 'populares' se comprometieron el pasado año, en campaña electoral, a priorizar la salud mental.

En este sentido, la comunidad autónoma dispone ahora de una Dirección General de Salud Mental, «pionera en toda España» y se ha «incrementado un 70 por ciento el presupuesto en salud mental». Finalmente, Prohens se ha referido al plan de choque para reducir las listas de espera, que se comprometió a poner en marcha el PP si gobernaba, como finalmente ocurrió, porque «es lo que más afecta a la vida diaria de los ciudadanos». Precisamente, en relación a ello ha asegurado que «aquí es donde hay que seguir trabajando más» porque «no se puede caer en la autocomplacencia».

En todo caso, se ha congratulado de haber invertido 45 millones en reducir las listas de espera, en un plan de choque puesto en marcha a finales del pasado año 2023 y del que ya se empiezan a ver los primeros resultados. Pues, «ha permitido aumentar en un 10 por ciento las intervenciones quirúrgicas, respecto a hace un año». «Más de 1.400 operaciones más se están llevando a cabo a día de hoy respecto al mismo periodo de hace un año y el Hospital Universitario de Son Espases ha recuperado la actividad quirúrgica anterior a la pandemia de la COVID, lo que no se había conseguido hasta la llegada del PP al Govern», ha añadido.

Además, gracias a este plan, en los tres primeros meses desde su puesta en marcha, ha incidido Prohens, «se han reducido casi un 25 por ciento los pacientes que llevan más de 6 meses en lista de espera para una operación; se han reducido en casi 500 los pacientes que esperan una operación y en más de 2.000 los que esperan una consulta. También se ha reducido en una semana de tiempo de espera para una consulta y en dos semanas la espera para una operación», ha reseñado.

«Estos son datos que indican que este plan está empezando a funcionar pero no estamos satisfechos aún y no podemos estarlo y no podemos dar un mensaje de autocomplacencia porque esta no es la postura del Govern ni será la del PP. Por ello, venimos a hablar de aquello que importa a los ciudadanos y a mirar como podemos seguir mejorando porque este cambio que avanza es un cambio que no para. No pararemos de trabajar y si hay una Conselleria que se está dejando la piel en las dos vertientes, en ofrecer equidad en la sanidad pública a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y en cuidar de los profesionales, esta es la Conselleria de Salud», ha concluido.