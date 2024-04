El Grupo Socialista reclamará al Govern que entregue el informe policial que – según el Ejecutivo- llevó al conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, a contratar detectives ante el presentimiento de que podía haber micrófonos ocultos. Según el diputado socialista y ex director general de Trabajo, Llorenç Pou, «si esto no fuera tan serio parecía un chiste». Para Pou, «esto es lo último que cabía esperar de Sáenz de San Pedro, un conseller totalmente ausente y al que se le amontonan los problemas».

San Pedro utiliza el despacho que ocupó el Juan Pedro Yllanes, vicepresidente y responsable de Sectors Productius del Govern anterior. En la legislatura anterior ese despacho fue utilizado por Iago Negueruela. El portavoz del Ejecutivo actual, Antoni Costa, ha informado este viernes que la sospecha de que existieran, o hubieran existido en el pasado, micrófonos ocultos se limitó a esa conselleria y que no se contrató a detectives en ningún otro departamento. «Si se decidió rastrear la existencia de micrófonos fue por consejo de la Policía Nacional», ha indicado Costa en su comparecencia posterior a la reunión del Consell de Govern Lo que no ha aclarado es por qué la policía hizo esa recomendación ni en el marco de qué investigación. Yllanes no ha respondido a llamadas de este periódico para conocer su versión. Noticias relacionadas El conseller Sáenz de San Pedro contrató detectives para peinar su despacho en busca de micros Costa ha precisado que el informe sobre los micrófonos es interno y que no puede facilitar más información de la que ofrecía este viernes Ultima Hora en primicia, en en el sentido de que es posible que en el pasado existiera algún micrófono. Informe El socialista Pou ha indicado. «¿Y eso cómo se sabe?, ¿vio Sáenz de San Pedro algún cable suelto o es que organizó algunas psicofonía?» Según el socialista, pese a que el portavoz diga que el informe es interno, tendrá que entregarlo al Parlament si se lo reclama. «Además, se ha pagado dinero público», dijo recordando que se abonaron 4.235 euros. Estas son las declaraciones públicas aunque este asunto tiene una parte que sólo se comenta de manera informal. Así, en fuentes del Govern se ha llegado a sugerir que hubiera sido Negueruela quien encargó los micrófonos para ‘espiar’ a Yllanes. Posibilidad esta que ha provocado risas y enfado a la vez cuando se ha preguntado en el entorno del actual portavoz socialista. «Esto es una barbaridad, parece propio de Netflix, ven muchas películas», ha sido la respuesta. Este asunto se destapó después de que el grupo parlamentario de Més per Mallorca descubriera esta factura. El diputado Ferran Rosa, de Més, también ha pedido información y que se le envíe las conclusiones del informe, tanto de la agencia de detectives como cualquier otro.