La Conselleria de Presidència, que es la que gestiona desde la Direcció de Coordinació i Transparència las competencias de la anterior secretaria autonómica, revisará los diferentes censos y listados que tienen que ver con la memoria democrática –hay listados de personas desaparecidas, de deportados en los campos nazis y uno más genérico de víctima del franquismo y de la Guerra Civil, y que sólo en Mallorca reúne a 1.544– cuando el Parlament derogue la Llei de Memòria i reconeximent democràtic.

«Nos guiaremos por los criterios de la ‘ley de fosas’, que seguirá vigente y también por la ley estatal de memoria», afirma el director general de Coordinació, Jaume Porsell, que añade: «Está garantizada la continuidad de las exhumaciones, ya estamos trabajando en el V plan y tampoco nos desentenderemos de los elementos personales que puedan ser hallados en las fosas si nadie los reclama», dice.

La web del Govern

Lo que cambiará es todo lo que dependa exclusivamente de la ley que se va a derogar. También la concesión de certificados de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Durante la anterior legislatura se organizaron diferentes actos de este tipo. E incluso la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, aprovechó un viaje a Argentina para entregar certificados a familiares de personas represaliadas.

«La ‘ley de fosas’ –que en realidad se llama Llei per a la recuperació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme– es lo suficientemente amplia, en otras comunidades sólo hay una ley y nos deja un amplio margen para actuar», afirma. Los certificados de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que también se entregan a descendientes, están en la ley a derogar. Lo que mantiene la de fosas es el censo de personas desaparecidas forzosamente.

El anterior Govern –que centró en la Vicepresidència y una secretaria autonómica las políticas de memoria– habilitó en su web una amplia documentación que todavía se mantiene. También digitalizó y dio acceso a un archivo de la asociación Memòria de Mallorca con las causas de la jurisdicción militar. Todavía no está claro si se mantendrá el enlace. La ley de Aragón, algo que no contempla la que ha presentado Vox, contempla que se suprima toda información. «Aquí no estamos en eso», afirma Porsell.