El número de plazas turísticas de Mallorca, tanto hoteleras como de alquiler vacacional, creció en 86.500 durante los años en que el Pacte gobernó en el Consell y el Govern. Así, se pasó de las 326.505 que había en 2015 a las 413.035 actuales, según datos del registro insular y del Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat). Del total, el 77,4 % de las nuevas plazas fueron de alquiler vacacional, 67.045, mientras que las hoteleras representaron 19.488.

El Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) fija un tope máximo de crecimiento turístico de 430.000 plazas, por lo que la cuestión, ahora, es si el nuevo gobierno del PP y Vox, ante la evidente masificación de la Isla, decide levantar o no la moratoria que impide llegar a este techo. «No tomasteis ninguna decisión que ahora sí que tomaremos», afirmó en el pleno insular de este jueves el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, tras reiterar que apuesta por la calidad de cada plaza y no la cantidad. Citó también el aumento de 86.500 plazas como argumento contra las exigencias que el PSIB y Més le hicieron para que aprueben medidas para decrecer turísticamente. El gobierno insular espera ver qué hace el Govern en materia turística y, antes de actuar, quiere analizar bien en qué situación se encuentran todas las plazas. Rodríguez recordó que la patronal del aquiler informó que muchas de las plazas turísticas no se usan.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, sospecha que todas estas decisiones se tomarán en el Consolat y no en el Consell. «El Govern pasará por encima de las competencias insulares», señaló. «La demanda comienza a ser excesiva y las medidas que empezamos se deben continuar», añadió. El conseller, por su parte, replicó mostrando los datos de crecimientos citados anteriormente y dijo que las moratorias del Pacte no eliminaron las plazas, que todavía aumentan. La izquierda suprimió la bolsa que llegaría a tener unas 17.000 plazas, pero se mantuvieron ocho excepciones que, en la práctica, han supuesto que hasta la actualidad se hayan tramitado unos 6.000 nuevas porque se habían solicitado antes de anunciarse la moratoria.

El portavoz del PI, Antoni Salas, criticó que la moción del PSIB pidiera que continúen eliminadas todas las plazas de la bolsa turística. «Se ha impuesto un discurso interesado como si el problema de sobrepoblación fuera culpa del alquiler turístico legal y que por eso hay que eliminar las plazas. Si hay saturación es porque el Govern, el Gobierno y la Unión Europea les ha dado igual cómo y cuánta gente ha venido, han ido a sacar todo lo que se pueda».

«Todo eso que dicen es un mantra que les interesa porque son los grandes defensores del alquiler vacacional», le contestó la portavoz del PSIB, que defendió que haya un 80 % de plazas hoteleras y el resto de alquiler.