Antonio ‘Toñejo’ Rodríguez, coraje y superación

Antonio ‘Toñejo’ Rodríguez (Madrid, 1963) no conoce la queja. En 1990, cuando tan solo era un joven de 27 años, sufrió un accidente mientras disputaba un rally en quad que le dejó parapléjico. Así que tenía dos opciones: o rendirse o seguir cumpliendo sueños. Escogió lo primero y eso le llevó a convertirse en campeón de España y subcampeón del mundo de motos de agua y completar con otros numerosos hitos un palmarés lleno de éxitos.

No es la primera vez que ‘Toñejo’ contará su historia de superación en Palma. Ya lo hizo en 2014, pero, para él, todas las experiencias en este congreso son especiales y «sorprendentes».

«Hay personas que por las noches sueñan. En mi caso, sueño despierto y me he pasado así toda mi vida. Con esto quiero decir que yo me siento en una silla de ruedas, pero no la tengo en mi cabeza», expresa ‘Toñejo’ para responder a cómo ha conseguido tantos logros y ha podido superarse día tras día.

Vive desde hace doce años en Miami (Estados Unidos) y siempre ha mantenido una rutina muy estricta: se levanta a las 6.30 de la mañana para ir a nadar. Por otra parte, varios días a la semana sube hasta su piso, que está situado en la sexta planta, por las escaleras. «El objetivo de esto es mantenerme», confiesa.

Admira a los deportistas como le admiran a él: «Cada uno tiene un espíritu de sacrificio y tenacidad», dice. Su equipo de LaGlisse (mundial de Moto 3) lleva trabajando más de tres décadas y han conseguido 28 títulos. Solo tiene palabras de admiración: «Si no tienes un buen equipo detrás, nunca ganarás. Para mí es fundamental, así como la gente que me ha ido ayudando».

Siempre preparado

«Llevo toda mi vida compitiendo, y siempre digo que quien nace piloto, muere piloto. Este es mi caso. Cada día entreno porque tengo el sueño de poder ir a Dakar a competir», dice con claridad Antonio. En el congreso, no solo relatará este espíritu joven, sino animará a los asistentes a que nunca hay que tirar la toalla.