«La dieta antiinflamatoria no deja de ser un tipo de alimentación que se basa en comida natural. Hay desinformación al respecto, en un mundo cada vez más lleno de refinados. He crecido en una familia donde mi abuela cocinaba variado cada día y no había problemas digestivos. Por eso creo que es importante volver a lo sencillo y simple». Con esta reflexión introduce Gemma Bes (Barcelona, 1973), nutricionista, divulgadora y además experta en alimentos ayurvédicos, un tema que suscita hoy mucho interés: ¿qué pasa hoy en día con la comida que tanto daño nos provoca? Hablamos de la proliferación de las inflamaciones intestinales, del SIBO, del intestino irritable o el helicobacter pylori. Problemas que nos obligan a reflexionar sobre qué relación tenemos con la comida.

Espai Buit acogerá este jueves y el próximo jueves, día 18, dos talleres impartidos por Gemma Bes en los que la especialista enseñará cuáles son los alimentos perfectos para la primavera y el verano, los productos más adecuados para cada cuerpo y la importancia del detox para un sistema digestivo sano. Las entradas se pueden adquirir en la web o directamente en el centro una hora antes del evento. «Cuando cambiamos de estación, es muy importante trabajar en ese tránsito. Por ejemplo, en invierno comemos caliente y hay una sobrecarga hepática digestiva. Con la llegada del calor, necesitamos descongestionar el sistema digestivo y hepático para llenarnos de energía y vitalidad. El 70 % del sistema inmune se encuentra en el aparato digestivo y si lo tenemos fuerte, luchará mejor contra los microorganismos», destaca la nutricionista. Sobre los alimentos adecuados para cada temporada, Gemma Bes avanza que es un buen momento para consumir hojas verdes, guisantes, habas o alcachofas. Durante el taller, explicará la importancia del detox y propondrá un reto de 21 días –dependiendo de cada persona– a fin de cambiar de hábitos; de transitar, de forma consciente, de una alimentación más contundente de invierno a una dieta más ligera y fresca de cara al verano. En este proceso, Gemma Bes, que es a su vez nutricionista de Rafa Nadal Academy y asesora a deportistas de élite, recomienda detectar «cuándo conectamos con el hambre real y cuándo con el hambre emocional» porque «si observamos que comemos con mucha ansia sin saber por qué, la digestión no será muy efectiva. No digo que sea malo llegar con hambre al plato, sino que es importante hacerlo tranquilos y conscientes. Cuando comemos tranquilos, hacemos una mejor digestión porque el sistema parasimpático se activa». Bes incluye, además, que despertar los cincos sentidos mientras ingerimos alimento es muy positivo para el cuerpo. Estrés Preguntada sobre por qué hoy en día tenemos más enfermedades inflamatorias, Gemma Bes propone escuchar a nuestro cuerpo y crear hábitos saludables como pueden ser dormir bien, el deporte, tener buenas relaciones sociales, buena alimentación y comer tranquilos. Este último punto, sin embargo, no se cumple como uno desea. Y expertos como ella advierten de que el estrés «es nuestro gran enemigo y está afectando a los adolescentes». Además, avisa a los padres que «las pantallas generan estrés y provocan una mala digestión». Por eso, reivindica la nutricionista, ahora que llega el verano, hacer actividades al aire libre con los niños y cocinar en familia. Una herramienta, junto con la nutrición, que más recomienda –y ella misma practica– porque, al final, «nosotros tenemos que dar ejemplo para conseguir que nuestros hijos tengan buenos hábitos de vida».