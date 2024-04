Los diputados cobrarán un 50 % más por dietas de hotel en temporada alta

Los diputados de Baleares cobrarán desde este mes casi un 50 % más en concepto de dieta por pernoctación en los hoteles de lo que han venido cobrando en los últimos años. La Mesa del Parlament aprobó este miércoles la actualización de los pagos ante las enormes dificultades que tienen los diputados para encontrar un lugar donde dormir cuando empieza la temporada alta. El acuerdo es que, a partir de ahora, cobrarán 175 euros por noche a partir de abril durante los meses de más intensidad turística. La dieta bajará a 130 euros en los meses de invierno.

Aunque la subida puede parecer exagerada, la realidad es que resulta muy complicado encontrar alojamiento en el centro de Palma por el precio de la dieta que se pagaba hasta ahora: 120 euros. Muchos de los diputados no tenían más remedio que desplazarse hasta la Platja de Palma en los últimos años, en pleno epicentro turístico, para encontrar una habitación por esos 120 euros que paga el Parlament.

Uno de los diputados veteranos, que lleva tiempo acudiendo el mismo hotel, se ha visto obligado a cambiar porque le han informado que durante la temporada alta ya no le reservan el sitio que tenía desde hace años. El problema ya se detectó hace años. Hubo una primera actualización de las dietas durante la legislatura presidida por Balti Picornell y se pasó de 90 a 120 euros. En aquel momento se estudió la posibilidad de llegar a algún tipo de convenio con los hoteleros para conseguir un precio cerrado más asequible, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Tampoco ahora se ha podido firmar el convenio y se ha optado por subir la dieta.

Un vistazo a los portales de reservas de hoteles dan una idea de lo complicado que resulta encontrar una habitación en las inmediaciones del Parlament por menos de 250 euros la noche, pero algunas superan los 400 y los 500 euros. Además de la subida de las dietas de pernoctación, el Parlament activará la subida de sueldo de los diputados prevista para este año. En principio, la subida será de un 5 % y podrían empezar a cobrarla a partir del próximo mes.

Sin embargo, más adelante tendrá una nueva subida del 2,5 %, que es la misma que les corresponde a los funcionarios en virtud de los acuerdos con el Gobierno central. Esta subida tampoco se ha hecho efectiva por ahora ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos. El Gobierno ha asumido que no tiene los votos para aprobar las cuentas, por lo que ni siquiera se ha molestado en aprobarlas. No obstante, la subida del sueldo de los funcionarios, así como de las pensiones, se ha incorporaron en un decreto ley a punto de aprobarse.