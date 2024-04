El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha asegurado este martes que Vox y el PP «ya tienen redactadas» las conclusiones de la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas del Govern balear en la pasada legislatura. Tras constituirse este martes esta comisión de investigación, Negueruela ha criticado que la propia presidenta de este órgano, María José Verdú (Vox) «ya diga» quién tiene que comparecer, como la socialista Francina Armengol, y quién no, caso de la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), lo que «llama mucho la atención».

El hecho de que Vox y PP tengan claro quién debe dar explicaciones muestra, según el diputado socialista, la parcialidad de esta comisión de investigación, antes incluso de que ambos partidos hayan estudiado el expediente de contratación de las mascarillas del Servicio de Salud balear (IB-Salut). Además, Negueruela ha respondido a la insinuación del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, sobre la existencia de conversaciones telefónicas entre la expresidenta balear y el propio Negueruela con Koldo García, uno de los principales implicados en este caso.

El portavoz socialista se ha referido al «nerviosismo» del PP y ha dicho que las declaraciones de Sagreras son «prácticamente objeto de querella criminal» porque «él tiene claro que (su declaración) no es verdad», por lo que le ha exigido una rectificación. Negueruela ha subrayado que ni ha sido llamado a declarar por parte del PP en la comisión de investigación recién abierta en el Senado. «Para mí la política no es esto, la política no es decir lo que uno quiera, sino mejorar la vida de la gente...en política no sirve todo», ha mantenido.