El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido que su formación pedirá que comparezcan en la comisión de investigación del caso Koldo «todas aquellas personas que tengan algo que ver con esta trama de corrupción, con la gestión del expediente o que salga en el auto judicial». «Con esto hago referencia a Alberto», ha indicado.

Así se ha expresado este lunes el portavoz ecosoberanista en una rueda de prensa en la que ha indicado que próximamente harán pública su propuesta de plan de trabajo de la comisión de investigación, que se constituye este martes en el Parlament, con las personas que consideran necesarias.

Desde MÉS per Mallorca han subrayado que la comisión no se hace «porque se hiciera un contrato de emergencia sin seguir los procedimientos ordinarios, porque se tardara tres años en reclamar ni porque se haya dejado caducar el expediente, sino porque hay un caso de corrupción del PSOE». «Queremos saber quién del Gobierno central llamó al Govern para recomendar esta empresa y quién del Govern recibió la información», ha señalado Apesteguia, criticando que «60 días después todavía no se sabe». Igualmente, el portavoz ha augurado que la comisión de investigación sea «provechosa» y que no sirva para «arrastrar al adversario político sino para esclarecer las dudas».

«El espectáculo de las últimas semanas se ha basado en ver quien -PP y PSOE- desgastaba más al adversario y pedía la dimisión más descabellada», ha criticado. Por otra parte, ha informado que la diputada ecosoberanista Marta Carrió se ha dirigido este lunes al IB-Salut con el objetivo de conseguir el expediente, puesto que a día de hoy la formación todavía no lo tiene. «Lamentamos que se constituya la comisión sin que el IB-Salut haya procurado que todos los grupos tengan la documentación necesaria», ha concluido.