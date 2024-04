El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han afeado al PP que «entregue» a Vox la Ley de memoria y reconocimiento democrático de Baleares y ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para instar al Govern a no derogarla y a continuar impulsando políticas públicas de memoria democrática.

Así lo han explicado este lunes distintos diputados de los grupos parlamentarios en una rueda de prensa, en la que han cuestionado que el PP quiera derogar la ley, cuando fue «un coautor» de la misma. El diputado socialista Omar Lamin ha criticado que «aquellos que quieren derogarla son una minoría». «El PP le entrega como moneda de cambio la memoria democrática a los ultras de Vox», ha considerado. La PNL insta al Govern dar continuidad a las políticas públicas de memoria democrática y a no derogar la Ley de memoria y reconocimiento democrático de Baleares. Asimismo, pide al Gobierno central que recorra ante el Tribunal Constitucional las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria democrática por parte de los gobiernos de PP y Vox, así como que eleve esta cuestión «por su gravedad» a las principales instancias europeas e internacionales.