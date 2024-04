El sector del alquiler vacacional, a quien en ocasiones se ha culpado del imparable aumento de los precios del alquiler, se defiende y asegura que la subida no tiene nada que ver con su actividad y mucho menos cuando se habla de un modelo de negocio orientado al mercado de lujo. En los últimos 10 años, hay censadas unas 100.000 viviendas en Balears que se dedican al alquiler turístico y que, en consecuencia, ya no se destinan al alquiler habitual familiar.

Sin embargo, la gerente de Habtur, la asociación mayoritaria del alquiler turístico de Mallorca, Maria Gibert, defiende a su sector. Asegura que esa cifra no es real, aunque haya inscritas oficialmente más de 100.000 alojamientos de alquiler turístico.

Gibert precisa que muchas de esas plazas no se comercializan. Asegura que se trata de plazas ‘fantasma’ que aparecen en los registros oficiales de las instituciones, pero que no se están alquilando. «Hay muchas plazas registradas debido a que la modificación de la ley que se hizo en el año 2017 tuvo como consecuencia un efecto llamada», dice Gibert.

Explica que su asociación sabe que muchos propietarios realizaron todos los trámites para poder destinar sus viviendas al alquiler vacacional y dieron de alta las casas, pero realmente no están en el mercado. «No las tenemos contabilizadas, pero sabemos que hay muchas plazas que llamamos ‘fantasma’», explica. Insiste en que culparles de la subida del precio de los alquileres no tiene sentido. En Palma, por ejemplo, un lugar donde el precio de la vivienda está disparado, no se puede ejercer esta actividad en pisos.