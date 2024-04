Balears se acerca con paso firme a convertirse en un enclave solo apto para bolsillos privilegiados. El corte lo marca el precio de la vivienda, que se ha disparado un 68 % en los últimos 10 años cuando los sueldos lo han hecho un 31 % durante ese mismo periodo. El ejemplo más espectacular de este urbanismo solo para superricos está en el Port d’Andratx. Es la vivienda más cara que está en estos momentos en un portal inmobiliario: 79 millones de euros.

Es un triplex en primera línea de mar con 22 habitaciones y un total de 3.325 metros. Es la más costosa, pero hay numerosas villas que rondan los 30 millones de euros. Una casa de 12 habitaciones en Santa Ponça vale 41 millones; y en Puigpunyent, una finca de 9 habitaciones vale 29,5 millones, el mismo precio que un chalet de 832 metros en Bendinat. En total, hay más de una veintena de propiedades en oferta que superan los 20 millones.

El lujo extremo también llega al alquiler y un vistazo a las principales plataformas así lo acredita. Una villa en la Costa d’en Blanes se alquila al precio de 12.837 euros... la noche. El salario mínimo interprofesional está fijado en 15.876 euros anuales por lo que un trabajador que cobre este sueldo debería destinar casi su sueldo íntegro de un año para pasar una noche en esta casa de ensueño. También hay más de 20 mansiones que se ofrecen a más de 8.000 euros la noche. El precio se reduce si se alquila por meses: 138.000 euros en el caso de una mansión en Andratx.

Las consecuencias

Hans Lenz, presidente de la asociación de inmobiliarias ABINI, asegura que hay ofertas incluso superiores que no están en el mercado, sino que se mueve por circuitos cerrados. Su precio llega a los 15.000 euros al día y en casas de este tipo se han alojado celebridades como Roger Federer, Cristiano Ronaldo o Nicole Kidman, en algunos casos invitados. Quienes se interesan por estas vivienda son ciudadanos de Estado Unidos o de los países del Golfo. Aún así, Lenz explica que, pese a todo, se paga más en Eivissa o el sur de Francia.

¿Afecta esto al precio de los alquileres? Este experto dice que no, que son mercados que no están conectados y que no se afectan el uno al otro. «En los alquileres familiares lo que afecta es el alquiler ilegal que se ofrece en Palma», precisa. Afirma que esta oferta de lujo genera actividad económica y empleo y señala que los propietarios están cada vez más abiertos a alquilar sus mansiones.

José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios, afirma que ya empieza a ser habitual que algunas agencias firmen alquileres de temporada de 12.000 o 15.000 euros al mes. A diferencia de lo que opina Hans Lenz, él sí cree que, a la larga, afecta al precio del alquiler habitual. «Siempre hay un efecto arrastre», precisa.