La plataforma de Memoria Democrática constituida en Mallorca –y con delegaciones en el resto de las Islas– a finales del pasado año para oponerse al anuncio de PP y Vox de derogar la Ley de Reconocimiento y Memoria Democrática, está convocando a un acto que se celebrará en Palma, concretamente en la plaza de Cort el próximo 14 de abril. La fecha no es casual: ese día se conmemora el 93 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España.

Será el acto central de una serie de conmemoraciones en diferentes municipios de las Islas y que, además de debates y propuestas reivindicativas, tendrá, este año, un elemento añadido: el rechazo a la derogación de la ley que aprobó el Parlament balear el 13 de abril de 2018 y que incluía medidas de reconocimiento expreso a víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo. Esa norma incluye una condena a la dictadura franquista y reconoce el papel de las organizaciones y personas que defendieron la democracia hasta la aprobación del Estatut d’Autonomia.

La norma –que a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades no se ocupa de las personas desaparecidas, pues este asunto se recoge en otra ley posterior– fue aprobada por amplio acuerdo, aunque no por unanimidad, y establecía, entre otras medidas, la «obligación de garantizar que los espacios de convivencia sean espacios para la cultura democrática y la concordia, así como reconocer la tarea de las entidades memorialistas y asociaciones de víctimas» y «rechazar e impedir cualquier manifestación que suponga un reconocimiento del franquismo o una exaltación de la sublevación militar, la dictadura franquista o el mismo dictador». También fijaba un protocolo para eliminar las referencias a la dictadura franquista y terminar con los símbolos dedicados a su exaltación, aunque no llegó a ser eficaz contra el monumento de sa Feixina al crucero Baleares.

Ley de artículo único

El anterior secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, es ahora portavoz balear de Podemos, uno de los partidos de la plataforma. Jurado, que admite que la eliminación de sa Feixina quedó como asignatura pendiente, considera «un gran error» la derogación de esta ley y sólo se la explica como «una cesión ante la ultraderecha». Y añade: «Contenía una clara condena a la dictadura» La próxima semana viajará a Bruselas, concretamente al Parlamento Europeo. También acudirá Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca. «No podemos aceptar ninguna ley que pretenda anular derechos ya reconocidos. Nos moveremos en Europa y donde haga falta», asegura.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática no llevará aparejada su sustitución por una Ley de Concordia, como ha sucedido en Castilla y León. Así lo precisa la portavoz de Vox, Idoia Ribas, que indica que, a la espera de que la dirección nacional de su partido, dé el visto bueno para presentarla, será de artículo único: el derogación.

Esta no afectará la de ley de Personas desaparecidas, conocida también como ‘ley de fosas’.