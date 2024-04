Solidaridad de los chefs mallorquines tras la muerte de compañeros de la ONG de José Andrés en Gaza

Tras la terrible noticia de la muerte de, al menos, siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen, del prestigioso cocinero español José Andrés, los chefs más reputados de Mallorca que apoyan su labor solidaria por los países más vulnerables han lamentado lo sucedido y algunos, incluso, han trasladado su solidaridad al fundador de la oenegé.

Hace dos años, el chef Marc Fosh compuso la canción Don’t ask me why y unió a 14 de los chefs más grandes de Mallorca, la mayoría con estrella Michelin y otros reconocimientos culinarios, para recaudar fondos a beneficio de World Central Kitchen. Ellos fueron Adrià Quetglas, Santi Taura, Andreu Genestra, Maca de Castro, Fernando Arellano, Tomeu Caldentey, Pau Navarro, Miquel Calent, Ariadna Salvador, Víctor García, Joan Marc Garcias, Jonay Hernández, Lluís Pérez y el propio Marc Fosh.

Ese dinero, –consiguieron 10.000 euros–, ayudó a la misión que emprendió la oenegé en Ucrania, pero también sirvió para otros convoys que tiene alrededor del mundo. La ONG del chef José Andrés tiene el objetivo de preparar comida a personas afectadas por los conflictos, la pobreza o los desastres naturales.

«Es una tragedia terrible. Con José Andrés contacté hace dos años para enviarle la canción que compusimos a fin de colaborar con su trabajo. De hecho, la campaña sigue activa y la gente puede contribuir. Ayudaremos en lo que haga falta», explica a este periódico Marc Fosh, precursor de la canción por la paz.

Andreu Genestra sí conoce personalmente al chef José Andrés, y de hecho trabajaron juntos en Miami. «La canción fue un granito de arena para su ONG, pero esta vez en Gaza ha sido más difícil llegar. Hace cuatro años, yo mismo estuve en Israel y durante este tiempo he ido conociendo a cocineros de la zona. Me han manifestado que mucha de la población israelí está en contra del genocidio. Conozco cocineros que intentan salir y no pueden. Me sentí perplejo cuando me enteré de la muerte de siete trabajadores y compañeros de Andrés», lamenta Genestra.

La chef Ariadna Salvador se muestra disponible «para ayudar en todo lo que pueda» a esta ONG. Le llamó la atención la justificación de Israel sobre el asesinato de los cooperantes y dice que «es doloroso que pase esto a gente altruista que lo da todo allí». Por su parte, Miquel Calent, que conoce la labor que hacen los centenares de cooperantes, también se muestra disponible para ayudar a José Andrés: «Los cocineros vamos de la mano y sabemos que su ONG hace una labor fundamental». Lluís Pérez, reputado pastelero, reconoce que la tragedia fue «chocante» porque no entiende que esto pase a entidades que ayudan. Como el resto, se muestra disponible para continuar con la campaña solidaria y apoyar al equipo en Gaza.