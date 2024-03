El pago de las dietas a los diputados no ha estado exento de polémicas estos años y tal vez la más sonada sea la de Montserrat Seijas, exdiputada de Podemos, que llego a dormir en los sofás de la zona de los despachos y de esta forma cobrar la dieta y no pagar hotel. Otro diputado, Maxo Benalal, ex de Cs, tuvo que devolver a la Cámara dietas que había cobrado de más y que cargó al Parlament pese a que no formaban parte de la actividad parlamentaria, sino que eran actividades personales. Antes de que los diputados cobraran un sueldo, percibían dieta por asistencia a comisiones y en ocasiones llegó a haber colas para sustituir a los diputados que no podían acudir a la reunión.