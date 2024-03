El PSIB tiene la mirada puesta en las elecciones catalanas del 12 de mayo porque, de que Salvador Illa, el candidato del PSC, alcance o no la Presidencia de la Generalitat dependerá no sólo la legislatura estatal sino el futuro de la secretaria general del partido en las Islas y presidenta del Congreso, Francina Armengol. Con Illa al frente del Govern catalán, Pedro Sánchez agotará la legislatura y sólo una imputación -que es una posibilidad «imposible e improbable», según la dirección socialista en Balears- forzaría un relevo en la Presidencia del Congreso. Y si Sánchez, según el resultado de las catalanas, convocara elecciones, y eso sería pasadas las europeas de junio, lo haría con idea de ser candidato. Quedaría por ver si Armengol lideraba otra vez la lista del partido por Balears. En cualquier caso, seguiría liderando el PSIB y no se anticiparía el congreso. Éste, el número 15, se convocará un mes después del estatal. En cualquier supuesto, sería en 2025 -en el peor de los escenarios- o en 2026. Hay otra clave, la autonómica, que fuera Marga Prohens, presidenta balear, quien llamara a la elecciones por algún desacuerdo con Vox.

Pilotará el proceso

Todos estos posibles escenarios aquí descritos parten de conversaciones con dirigentes y cargos del PSIB. La norma en estas conversaciones es que no se entrecomillen declaraciones con atribución directa. En general, todos los dirigentes consultados -sobre todo quienes tienen línea más directa con Armengol- evitan pronunciarse con rotundidad sobre si la presidenta del Congreso será candidata y si no tendría que haber abierto ya ese debate. La secretaria de Estado de Igualdad y ex alcaldesa de Palma, Aina Calvo, no puso esta condición y, el sábado 23 de abril, decía en una entrevista con este diario: «Se abrirá el debate que se tenga que abrir si es que se tiene que abrir. Eso llegará, si llega, cuando el partido decida. Estamos es otro momento, comprendo su interés pero estamos en otro momento.. Por suerte tenemos muchas personas pero es que, además, tenemos una secretaria general que lo ha dado todo por el partido, por esta tierra y es un orgullo que presida el Congreso de los Diputados. Estoy convencida de que sabrá pilotar la situación de la mejor manera posible». Calvo -que no está en la batalla por la sucesión- ha sido la única voz del PSIB en admitir que conversó con Koldo García (fotografía circular) -ex asesor del ex ministro Ábalos- aunque precisó que en la conversaciones no salió la palabra «mascarillas».

Aunque nadie en el PSIB ha admitido todavía en público que García pudiera haber hablado de mascarillas con alguien de la órbita del anterior Govern, entra dentro de lo posible y de la lógica. Este comentario también viene de partido socialista, desde donde se recuerda que Koldo García era el jefe de gabinete del ministro de Transportes cuando el anterior Ejecutivo supo, de parte del Ministerio, que había un cargamento de cubrebocas a disposición del Govern balear.

El PP va a tirar de este hilo. El PP no oculta que su objetivo en Balears es Armengol. Y da por hecho que no aguantará hasta 2027. El portavoz parlamentario ‘popular’, Sebastià Sagreras, dijo hace pocos días que «hay movimientos» en el PSIB para «retirar» no sólo a Armengol sino también a Iago Negueruela. Y hasta dio nombres. Citó a la ex presidenta del Consell, Catalina Cladera; al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y al alcalde de Inca, Virgilio Moreno. En realidad, lo que pretendía Sagreras era plantear que Negueruela estaba «deslegitimado» y cuestionado por su estrategia en el caso de las mascarillas. No es cierto: está planificada con Armengol y será quien decida su futuro. Y ahora, tiene el aval de Pedro Sánchez para hacer lo que decida. El escenario ideal sería poderlo anunciar en 2026. Nunca este año, que se cumplen 40 de un congreso que cambió el rumbo del partido en Balears y adoptó una línea política de la que Armengol se considera heredera.