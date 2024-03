Los restauradores de Mallorca están preocupados por las pocas reservas que tienen en las zonas turísticas durante esta Semana Santa. El presidente de Mallorca Caeb Restauración, Alfonso Robledo, explica que destinos turísticos como Cala Major o Sant Agustí «están vacíos. No se ve la gente que nos esperábamos». El temor de estos empresarios es que las malas previsiones meteorológicas den lugar a cancelaciones de las reservas de hotel.

«Se ha vendido peor tiempo del que está haciendo y nos preocupa que haya personas que opten por no ir a las zonas turísticas», argumenta Robledo. En la Península sí está lloviendo bastante durante esta Semana Santa; hay puntos en los que, incluso, está nevando. En Mallorca el tiempo no está siendo tan adverso. El pasado domingo se produjo un descenso importante de las temperaturas y las lluvias fueron más significativas el martes; este miércoles y el jueves el protagonista será el viento, ya que se esperan rachas de 70 kilómetros por hora. Los ciudadanos están muy pendientes de la predicción del tiempo estos días y la Aemet indica que este fin de semana podrían producirse precipitaciones ocasionales, por lo que los restauradores temen que finalmente no lleguen los turistas esperados.

Sin embargo, desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) aseguran que no tienen constancia de que se estén produciendo cancelaciones de reservas. En este sentido, argumentan que el tiempo en Mallorca es mucho mejor que en la Península; así como que las personas que ya tienen los billetes de avión no los van a perder y, por tanto, viajarán a la Isla. Sí reconocen que por mala mar se están cancelando algunos barcos, aunque puntualizan que en Semana Santa no suele haber muchos turistas de las islas menores.

Las reservas que tendrían más opciones de ser canceladas son las de los propios mallorquines, que suelen aprovechar estos días para disfrutar de los hoteles de la Isla. No obstante, desde la FEHM insisten en que la predicción meteorológica no es tan negativa, ya que el Jueves y Viernes Santo no se prevén lluvias y durante el fin de semana, en el caso de producirse serán ocasionales.

Hay menos turistas

Es importante tener en cuenta que esta Semana Santa hay menos turistas en Mallorca porque los vuelos internacionales se han reducido un 40 % respecto a las fiestas de Pascua de 2023. Aena informa que entre el 22 de marzo y el 1 de abril se prevé que haya en el aeropuerto de Palma un total de 3.074 movimientos. Sin embargo, entre el 31 de marzo y el 10 de abril de 2023 (fechas en las que se celebraron las citadas fiestas el año pasado) fueron 5.028.

El motivo de este drástico descenso es que este año la Semana Santa comienza antes; mientras que en 2023 tuvo lugar ya en el mes de abril, es decir, coincidió con el inicio de la temporada turística en la Isla. Desde Aena insisten en que el pistoletazo de salida oficial de la temporada no lo marca la Semana Santa, sino el mes de abril.