La presidenta del Govern, Marga Prohens, impidió este jueves que el Consell Social de la Llengua Catalana debatiera sobre la política lingüística que está desarrollando su Ejecutivo y que ha provocado tantas críticas en los últimos meses, como el plan de elección de lengua o la supresión del requisito del catalán en la sanidad. El organismo, que preside el presidente autonómico de turno, aunque es común que no suela participar en las sesiones, se reunió en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y por primera vez en esta legislatura. El conseller de Cultura, Jaume Bauzà, presidió la sesión.

«¿Si no sirve para debatir la política lingüística del Govern y de otras instituciones, para qué sirve?», se preguntó el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, que la semana pasada, junto a una veintena de miembros del organismo, pidió incluir un punto del orden del día que abordara estos temas. Al inicio de la sesión volvió a reclamar que se pudieran tratar estas medidas antes del inicio de la sesión, pero frente a la negativa expuesta por el vicepresidente y presidente del Institut d’Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, Llabrés protestó y denunció que el pleno acabara tratando aspectos de trámite e informativos «sin ningún tipo de relevancia». Perelló argumentó que jurídicamete no daba tiempo a incluir la petición, aunque se hizo hace una semana.

«Han vulnerado mi derecho como vocal para hacer propuestas en el orden del día y también como vicepresidente del Consell Social de la Llengua porque no se convocó previamente la Comissió Permanent, de la cual soy miembro, y a la cual le corresponde elaborar el orden del día», explicó Llabrés. «Es un despropósito que se adopten medidas contrarias a las propuestas del Consell Social de la Llengua y que este no se reúna para tratarlas, como el plan de segregación lingüística del conseller d’Educació, Antoni Vera, que es de aplicación inminente.

El presidente de la OCB solicitó que en abril se convoque un nuevo pleno que solamente trate las políticas lingüísticas del Govern y el resto de instituciones, algo que recibió el apoyo de muchos de los vocales. Sobre esto, Perelló y Bauzà evitaron pronunciarse claramente y no se dejó claro si se aceptó o no. Hubo muchas intervenciones de vocales que criticaron las medidas del Govern aunque no figurara en el orden del día.