A una persona con síndrome de Down tener un trabajo le permite mejorar su autonomía y sentirse realizada, «pues lo mismo que para cualquier otro», asegura el director de Asnimo, Tolo Márquez. Sin embargo, las cifras de Down España desvelan que el 95 % de las personas en edad laboral con esta discapacidad intelectual, no trabajan. Es decir, en este colectivo apenas hay un 5 % de inserción, una cifra que bien vale subrayar este 21 de marzo, con motivo del Día Mundial.

Así se ha hecho durante una jornada de sensibilización organizada por Asnimo en El Corte Inglés de Avenidas, en la que han reivindicado oportunidades de empleo «en un momento en que se están mejorando todos los derechos laborales y ellos no pueden quedarse fuera», ha señalado Márquez. Y es que para Daniela Valencia, que ha atendido a los clientes del supermercado es «divertido» porque es muy variado. A sus 25 años «me gustaría trabajar cada día», señala. Esta usuaria de Asnimo ha estado acompañando a Alexandra Ferrer, trabajadora del centro, que defiende su labor porque «se fija en todo, tiene iniciativa y sólo hay que contarle las cosas una vez», dice. Para ella, además, ha sido toda una experiencia, «así me sensibilizo y entre todos conseguimos que les den más oportunidades», añade. Entre los presentes no ha faltado la conselleria de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, quien no ha dudado en comprometerse a hacer realidad la reivindicación de la Fundación Asnimo de crear un registro de personas con síndrome de Down en Baleares. «Colaboraremos con ello», ha confrimado, «sería bueno para tomar medidas que lleguen al mayor número de personas y si no sabemos cuántos son, puede quedar gente sin atender», ha reflexionado. Tolo Márquez ha añadido además que con un registro puede prepararse mejor una labor de reinserción laboral.