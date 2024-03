Tercera declaración del expresidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella ante la magistrada que instruye el 'caso Puertos': «No hay causa». El principal investigado negó cualquier trato de favor a la empresa que gestionaba varias tiendas 'duty free' del Puerto de Palma y con las que tenía un vínculo empresarial el vicepresidente de la entidad, Miguel Puigserver.



La magistrada investiga si se prorrogó en marzo de 2020, en el estallido de la pandemia, la concesión que tenían estos establecimientos como un favor de Gual a Puigserver y, en paralelo, si la empresa SGM Retail vendía productos fuera de estos establecimientos como si estuvieran exentos de impuestos. Gual niega la primera parte, que es la que le mantiene imputado en esta pieza, la número 1 de la causa, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Afirmó a la juez que, cuando la concesión expiró nunca volvieron a abrir bajo su mandato y que no se dictó ninguna resolución en ese sentido. De hecho, ese documento no consta en la causa y ha sido solicitado por varias vías por la magistrada. La APB niega su existencia.



En la jornada de interrogatorios, Gual ha insistido en su inocencia y en que, en ninguna de las tres piezas en las que ha declarado hasta ahora existen indicios de ningún delito. «Llevamos cuatro años de instrucción bajo secreto y todavía no han disparado entre los tres palos». El grueso de las actuaciones permanece bajo secreto de sumario desde el mes de abril de 2020, lo que supone una de las duraciones más prolongadas de la medida de sigilo que se han dado.



Además de Gual, también han comparecido ante la juez otros dos investigados, uno de los responsables de la empresa y el antiguo vicepresidente de la APB. Ambos han optado por no declarar a las preguntas de la magistrada.