El Papa Francisco tiene previsto recibir este próximo miércoles, 20 de marzo, a una delegación del Consell de Mallorca encabezada por su presidente, Llorenç Galmés, y una representación del Bisbat en una audiencia que forma parte de los actos que sirven para conmemorar los 450 años de la muerte de Santa Catalina Tomás. La institución insular arranca el año de Santa Catalina Tomàs con toda una serie de actos en Roma para conmemorar esa efeméride.

La comitiva reivindicará el legado y el papel que ha tenido el Consell en el proceso de beatificación de la única santa mallorquina de la isla. «El Gran i General Consell fue el verdadero promotor de la beatificación de la santa y puso en marcha toda una serie de gestiones diplomáticas y actos populares que implicaron a diferentes generaciones a la espera del pronunciamiento de la Santa Sede», destacó Galmés. Uno de los ejemplos, añadió, es el desfile del carro de la beata, «que es la fiesta civil más antigua de Mallorca y que fomentó y consolidó la devoción del pueblo hacia la religiosa».

Galmés estará acompañado en Roma por la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, y el director insular de Cultura, Guillem Ginard. Además, la comitiva mallorquina la completarán el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull; el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, y el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres.

AGENDA

La agenda de actos en Roma comenzará el próximo martes, 19 de marzo, cuando la comitiva será recibida por la Embajada de España ante la Santa Sede, concretamente por la embajadora Isabel Celaá. A continuación, la tarde del próximo martes, el Consell impartirá la conferencia Argumentos y coordenadas para una restauración global del mito tomasiano, en la que intervendrán el conferenciante Gabriel Carrió, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés. Esta conferencia se llevará a cabo en la sala Dalí del Instituto Cervantes.

Al día siguiente, el miércoles, 20 de marzo, el Papa Fracisco recibirá en audiencia a la delegación del Consell. El principal objetivo del presidente Llorenç Galmés, es transmitir el comienzo del año de Santa Catalina Tomàs para conmemorar los 450 años de la muerte de la santa, una efeméride que, ha destacado, hay que recordar porque es la única santa mallorquina. Por eso, se ha preparado un conjunto de libros que se regalarán al Papa Francisco: Evolució constructiva de la Catedral de Mallorca; Vida abreviada de Santa Catalina Tomassa (Ciutat de Mallorca - 1950); L'ull Viu. Tres Fotògrafs miren Barceló a la Catedral de Mallorca y La farmàcia monàstica de la Reial Cartoixa de Valldemossa.

Además, durante la tarde, el grupo realizará una visita privada a la Biblioteca Apostólica Vaticana y, finalmente, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, celebrará una misa en la iglesia Santa Maria in Monserrato. Ya el jueves, 21 de marzo, está prevista la visita oficial a la Basílica de San Prieto in Vincoli de la mano del abad general de los canónigos regulares lateraneses, Franco Bergamin, y del vicario general, Edward González. Las autoridades mallorquinas podrán conocer la capilla de Moisés de Miguel Ángel y la cripta, donde se pueden ver las cadenas de San Pedro. Además, también podrán disfrutar de una visita especial no abierta al público al sepulcro de los Macabeos.

El Consell de Mallorca ha preparado de ball de bot con dos parejas de Aires de Andratx y la interpretación de piezas tomasianas a cargo de un barítono. De este modo, el presidente del Consell quiere mostrar una parte del patrimonio mallorquín a la vez que pone de manifiesto el papel que jugó Santa Catalina Tomàs. Finalmente, Llorenç Galmés firmará en el libro de honor de San Pietro in Vincoli.