La conferencia del Ciclo Jóvenes fue seguida por una mesa redonda con Montserrat Dolz, el coordinador de Salut Mental de Balears, Oriol Lafau; la gerente del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convièxit), Aina Amengual y el catedrático de la UIB, Llorenç Huguet, centrada en la adolescencia: «Si nos preguntan, recordaremos todos cosas muy malas y otras muy buenas. Es una etapa de muchas oportunidades y disfrute. Vivir una buena adolescencia es muy importante», señaló Lafau. «El malestar es normal: hay que explicarles que es algo que te hará crecer, pero sin burlarse o sin tomarlo como algo real. Tenemos que huir del alarmismo», añadió Dolz.

En esa salida de la alarma, Amengual quiso destacar la labor educativa de los centros a la hora de fomentar relaciones sanas. «Esos vínculos no se crean al azar. Tiene que haber un plan para crear climas de convivencia positivos e implicar a los jóvenes». Planteó datos esperanzadores. El Informe Pisa indica que España es uno de los mejores países en cuanto a calidad de las relaciones en los centros o que los casos de acoso están hasta ocho puntos por debajo de la media de la OCDE.

Oriol Lafau.

Amengual relató que en los últimos años han asistido a un gran aumento del número de consultas y de casos que llegan a la institución y que todos ellos vienen de la mano de docentes cada vez más sensibilizados y preocupados por la salud mental de los alumnos.

Profesorado

«Tienen un profesorado preocupado, a través del que nos llegan los casos. Les acompaña aunque ya tiene muchas responsabilidades. Por eso desde la administración les estamos acompañando y empoderando», añadió. También puso en valor que los alumnos «hablan de salud mental como de ir al dentista y también es bueno».

Hubo puntos de discrepancia. Lafau fue tajante con las nuevas tecnologías: «A nivel institucional se deberían prohibir hasta los 18. Desde luego no dejaré a mi hija emplearlo antes». Huguet planteó dudas: «Tiene que haber un control parental consensuado. Sí o sí». El catedrático habló del programa que lleva a cabo junto al Instituto de Seguridad Cibernética (Incibe) y que pasa por charlas de concienciación en sexto de Primaria y primero de la ESO. «El uso les hace más individualistas. Están gastando mucho tiempo en las pantallas y eso nos lleva a un aislamiento social. Hace falta control parental, no con aplicaciones que aprenderán a saltarse. Hay que hablar con ellos y explicarles los límites». Aludió a los dos usos más preocupantes de internet por parte de menores: el consumo de pornografía y as apuestas.

Aina Amengual.

Habilidades útiles

Señaló que el manejo de las nuevas tecnologías implica una serie de habilidades que los menores necesitan y que tienen. «Les serán muy útiles». Sin embargo, es necesario ese control y en él, «tiene que jugar toda la tribu». Dio algunos datos: el 31 por ciento de los menores pasan más de cinco horas delante de una pantalla cada día y esa cifra sube los fines de semana por encima del cincuenta por ciento.

Lafau puso encima de la mesa la importancia de la escucha. «Es la herramienta psicológica más importante. Saber escuchar salva vidas», aseguró y también lanzó al público la pregunta de cuándo fue la última vez que se sintieron realmente escuchados. «Los padres tienen que aprender a hacerlo. Debemos ir hacia una sociedad en la que la tribu sepa escuchar». También incidió en la importancia de referentes sin los cuales «estamos perdidos» en una época de cambios.

Llorenç Huguet.

Predicar con el ejemplo

La mesa redonda desembocó en un turno de preguntas para aclarar el concepto de resiliencia: «Si es una habilidad poco desarrollada se puede trabajar. Es cierto que la crianza es clave, pero hay otras alternativas», explicó Dolz ante una cuestión sobre la importancia de la etapa de cero a tres años de cara al futuro.

Llorenç Huget, Paula Serra, Aina Amengual, Montserrat Dolz, Oriol Lafau y Elizabeth Moll, antes del inicio de la jornada del Ciclo Jóvenes.

Víctor Homar, Josep Francesc Conrado, Carmen Serra, Alicia González, Antonio Carmona, Margarita Pérez Villegas, Alicia Vinaixa y Jaume Andreu.

El último turno de palabra lo pidió un adolescente de 15 años, Marc. «Está bien que se diga que tenemos que aprender a usar las tecnologías, pero también es cosa de los adultos y de su ejemplo con el uso que hacéis vosotros del móvil». Ovación estruendosa.