Unidas Podemos critica las «lágrimas de cocodrilo» del PP por la indemnización a Kühn

La diputada de Unidas Podemos (UP) en el Parlament, Cristina Gómez, ha reprochado al PP sus «lágrimas de cocodrilo», por la indemnización de 96 millones de euros que tendrá que pagar el Ejecutivo balear a la empresa de Matthias Kühn, debido a la desclasificación de la urbanización Muleta II de Sóller mientras «perdona impuestos a los privilegiados», en referencia la bonificación del impuesto de sucesiones. Esta ha sido una de las consideraciones que ha hecho la parlamentaria autonómica a la sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba al Govern a abonar esta cantidad tras estudiar el recurso de casación interpuesto por el empresario inmobiliario. En ese sentido, ha responsabilizado al expresidente del Govern José Ramón Bauzá y al exvicepresidente Antonio Gómez por reconocer el carácter urbano de los terrenos, ya que a su juicio eran un «falso urbanizable», porque las infraestructuras «no estaban en el nivel mínimo para ser considerado un urbanizable». «Aún así, hay que distinguir del discurso fácil y simple de la derecha, que no es lo mismo pagar indemnizaciones por proteger el territorio, que pagar indemnizaciones de lucros cesantes cuando las empresas están en sintonía con determinados gobiernos», ha defendido.

En este último caso ha puesto el ejemplo del caso Castor, dado que, a su juicio, se hacía un tipo de actividad que iba «en contra de la normativa» pero que «sabían que iban a ganar», o bien mediante la actividad que desarrollaría o bien con indemnizaciones. No obstante, ha admitido que esta indemnización «podía haberse evitado» pero es una indemnización por «proteger el territorio», en un lugar como Mallorca que ya está urbanizado, por lo que ha pedido detener esta «línea devastadora del territorio» porque sin la indemnización habría «más construcción en una isla que no tiene agua». Gómez ha censurado que el PP se queje de tener que pagar la indemnización pero en el Senado haya rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria, algo que implicará una limitación de gasto de las comunidades autónomas o por la bonificación del impuesto de sucesiones que, desde su punto de vista, «ha privilegiado a las grandes fortunas». «¿Ahora se tiene que pagar una indemnización por proteger el territorio? Bueno, seguramente se perdone a unos cuantos 'millonetis' que se dedican precisamente a estropear el territorio de Baleares, porque al final se suelen dedicar siempre más o menos a lo mismo», ha aseverado.

Caso Koldo

La diputada de UP ha adelantado el voto en contra a la comisión de investigación propuesta por Vox para investigar el 'caso Koldo' en el Parlament, porque ha considerado que se tratará de una investigación «parcial». A su modo de ver, esta comisión únicamente se centrará en la gestión el Ejecutivo de la expresidenta del Govern Francina Armengol y debería extenderse a la actuación del actual administración de la presidenta, Marga Prohens, para averiguar si el expediente de reclamación del dinero de las mascarillas ha caducado o no, y qué responsabilidad tendría al respecto. En ese sentido, la representante ha solicitado el apoyo de PP y PSIB a la comisión de investigación propuesta por MÉS per Mallorca, Més per Menorca y UP registrada la semana pasada y que apunta en esta dirección. Del mismo modo, también se ha referido al archivo, por parte del Tribunal de Cuentas, sobre las diligencias preliminares por supuestas irregularidades en el funcionamiento de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, sobre facturación y personal, que se abrieron a raíz del informe que la Sindicatura de Comptes emitió sobre la actividad del órgano correspondiente al año 2021.

Gómez lo ha celebrado como una «buena noticia» pese a que ha señalado que «llega tarde», porque estas supuestas irregularidades han podido ser «la excusa perfecta» de PP y Vox, entre otras, para poner en marcha su cierre. Asimismo, ha hecho mención al aniversario del 11M, que ha calificado como la «mentira más importante de la historia política» de España; ha hecho subrayado como «más que positivas» las movilizaciones del 8M y ha considerado que la reunión de representantes del PP en Córdoba de este fin de semana, ha sido una «gran comedia» con la que se pretendía que «el artista principal no pase a ser un personaje de segunda» [en referencia la presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo], porque, bajo su punto de vista, es un «proyecto de presidente» que ha quedado «frustrado».