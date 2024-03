Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 % y el 20 % de los adolescentes presentan o presentarán algún tipo de problema de salud mental y todos los indicadores apuntan a un incremento de la incidencia de problemas de salud mental en menores. La segunda jornada del Ciclo Jóvenes de Ultima Hora, en colaboración con la Fundación La Caixa, aborda esta situación con la doctora Montserrat Dolz, jefa del área de Salud Mental Infantil y Juvenil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y asesora de la Generalitat de Catalunya, como plato fuerte.

La jornada se desarrollará el jueves 14 de marzo a las 19.00 horas en el CaixaForum Palma. Además de la presencia de Dolz, intervendrán otros expertos como Oriol Lafau, coordinador autonómico de Salut Mental en Balears; Aina Amengual, directora del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, y el catedrático en Ciencias de la Computación e IA, Llorenç Huguet. Los tres participarán en una mesa redonda. El acto estará moderado por la periodista Elisabeth Moll.

Bajo el título ‘Salud Mental en niños y jóvenes, entre la resiliencia y la vulnerabilidad’, Dolz hablará desde veinte años de especialización en jóvenes y niños, un campo en el que es una de las principales expertas a nivel estatal, una actividad que compagina con numerosas acciones formativas.

Además de su trabajo como psiquiatra, desde el año 2013 colabora como asesora en salud mental infantil y juvenil en el Plan Director de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Catalunya.

Investigación

Dolz ha desarrollado una amplia tarea de investigación, tras estancias en el King’s College of London y la Center for the Assesment and Prevention of Prodromal States en la University of California.

En el año 2011 participó en la puesta en marcha de Capris, el proyecto pionero en España en el estudio de la población infanto-juvenil en riesgo a desarrollar psicosis.

La jornada del próximo día 14 es la segunda de las tres que forman el Ciclo Jóvenes de Ultima Hora, que pretende dar una visión en profundidad de la situación de adolescentes y menores ante la transformación social. La primera de las jornadas, que se desarrolló el pasado mes de enero, abordó de la mano del psicólogo clínico, José Ramón Ubieto, las nuevas adicciones en la era digital.