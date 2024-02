Un grupo de profesionales de la enfermería ha denunciado la congelación de la baremación para acceder a las plazas de interinos que ha ofrecido el IB-Salut, utilizando la bolsa y las puntuaciones del año 2020 sin haberlas actualizado para el presente proceso. Todo, tras habérseles notificado esta misma semana la oportunidad de incorporarse e instarles a estar disponibles para ello «de manera inmediata», lamenta una de las portavoces de este colectivo, que apunta que esta situación afectaría a más de dos mil personas que se verían perjudicadas al haber elevado sus puntuaciones a lo largo de estos casi cuatro años. «Piden incorporación inmediata con la bolsa de 2020, perjudicando a quienes podrían tener más méritos entre 2020 y 2024, que no se contabilizarán», refiere.

Tras contactar con los sindicatos y no haber encontrado soporte por su parte, las denunciantes se han visto «obligadas a denunciarlo públicamente», pues sienten que con ello hay una «discriminación evidente» en el caso de las auxiliares de enfermería, apuntando que en el caso de enfermería, sí que se actualiza la bolsa con las puntuaciones y baremos de 2024. «Nos sentimos estafadas, porque en mi caso, todo el esfuerzo para mejorar no ha valido para nada», asegura una de las afectadas, en cuyo caso tenía 1 punto en 2020, por los 16 alcanzados en 2024, aunque a raíz del desarrollo de este proceso verá cómo únicamente tendrá la mínima puntuación.

«Con 10 puntos, podría tener una plaza de interina en Son Espases, e incluso con 12 o 13, un contrato de larga duración. Por eso he trabajado todos estos años, pero ahora veo que siguen aplicando el criterio de 2020 y me quedo atrás, no es justo», refiere esta afectada, quien señala que «desde 2020 a 2024 han hecho lo mismo, sin actualizar la bolsa».

«Ayer -28 de febrero- nos avisaron que hoy -29- era el último día para estar disponibles en la bolsa de interinos para incorporarse, con la de 2020, y hacerlo de forma inmediata. Quieren hacerlo sin actualizar nuestras puntuaciones y no es justo», prosigue, remarcando que son un grupo notable de profesionales que se verían alejadas de su objetivo de alcanzar una plaza, denunciando esa diferenciación respecto a enfermería, donde sí se habría actualizado la bolsa.