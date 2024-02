El tiempo en Mallorca para el primer fin de semana de marzo se presenta variable, ya que en función de los días se producirá una situación meteorológica más o menos estable. En concreto, el 1 de marzo, festivo porque se celebra el dia de les Illes Balears, llegará una vaguada que provocará cielos nubosos con chubascos que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso. La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha precisado que por la tarde y por la noche no lloverá.

La cota de nieve estará a unos 1.200 metros de altura. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, se moverán entre los 9º y los 11º; mientras que las máximas bajarán, oscilarán entre los 13º y los 15º. El viento soplará de componente norte moderado con intervalos de fuerte, tendiendo por la tarde a viento moderado del suroeste. Cabe precisar que el día 1 de marzo comienza la primavera meteorológica; la astronómica lo hará el 20 de marzo.

El sábado, 2 de febrero, el pronóstico del tiempo en Mallorca anuncia cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos por la noche con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional. Cabe destacar que las temperaturas subirán: las mínimas serán de 7º-11º y las máximas de 17º. El viento será moderado del suroeste con intervalos de fuerte desde la tarde.

Prediccions de divendres a diumenge, pels actes del dia de les #IllesBalears.



Pluja per divendres, i també per diumenge, fins a primera hora del dematí. 🌧️



Dissabte predominarà el cel clar. ☀️



Vent aponentat amb ràfegues fortes. 💨



Temperatures fresques.@Emergencies_112 pic.twitter.com/mleGUzqjdo — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 29, 2024

La predicción meteorológica para el domingo, día 3 de marzo, indica que lloverá de madrugada, tendiendo por la mañana a cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos. No obstante, la Aemet ha puntualizado que no se descarta que durante la mañana y la tarde pueda haber algún chubasco, que podría ir acompañado de tormenta y granizo pequeño; la probabilidad es baja, inferior al 30 %. Las temperaturas mínimas serán muy parecidas a las de la jornada anterior o algo más bajas, se moverán entre los 8º y los 10º; mientras que las diurnas descenderán y no superarán los 14º-16º. El viento soplaré del suroeste de moderado a fuerte con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, girando a oeste y noroeste.