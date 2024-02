La Mesa del Parlament balear ha admitido este miércoles a trámite la solicitud de una comisión de investigación por el caso Koldo presentada por el Grupo Parlamentario Vox. «Estamos a la espera de que en los próximos plenos se pueda debatir la necesidad de su creación para depurar las responsabilidades políticas que se deriven de este caso», ha indicado en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas.

En esta línea, ha asegurado que «llama la atención» el «ridículo» de la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, «haciendo declaraciones una semana después de que saltase este caso, y lo único que dice es que está indignada». «Para eso no hacía falta esperar una semana. Nos merecemos una explicación convincente de por qué ha actuado de esta forma», ha recalcado.

Por su parte el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha matizado estas afirmaciones al señalar que su grupo esperará a que se aclare «el abanico de comisiones de investigación» solicitadas por el caso Koldo para decidir cuál apoyará. MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han informado de la decisión de sus respectivas ejecutivas de presentar, en los próximos días, una solicitud conjunta de comisión de investigación para resolver dudas sobre el caso Koldo, pero también para saber qué pasó con todas las contrataciones públicas en tiempos de pandemia «que se ha sabido que no son aparentemente correctas».

«No es que haya dos registradas, es que hay un amplio abanico de comisiones», ha explicado el 'popular' este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, insistiendo en que antes de adelantarse, desde el PP quieren «que se aclare el abanico de comisiones y saber si habrá más para decidir». Mientras, ha añadido, lo hacen «desde la tranquilidad de que hay un proceso en marcha» para investigar este asunto, a la vez que ha recordado que el Govern se personará como acusación y parte afectada en el caso Koldo y reclamará el importe total abonado.