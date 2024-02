Antoni Serra Ramoneda, nuevo doctor honoris causa de la UIB

Antoni Serra Ramoneda ha sido investido este jueves doctor honoris causa de la UIB por el rector, Jaume Carot, en un acto celebrado en Son Lledó, en el campus, con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, miembros del claustro de profesores con sus correspondientes togas académicas y representantes de instituciones y entidades de las Islas.

Previamente, como ya es tradición, Serra Ramoneda plantó un árbol en los jardines de Son Lledó, en este caso una bellaombra, y firmó en el Llibre d’Honor de la UIB.

Antoni Serra Ramoneda, de 90 años de edad, es uno de los modernizadores de los estudios de economía y administración de la empresa en España. Se licenció y doctoró en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, fue profesor de la Universitat de Barcelona con sólo 23 años y contribuyó a la creación de la Universitat Autònoma de la misma ciudad (UAB), de la que fue rector entre 1980 y 1985. Presidió Caixa Catalunya entre 1984 y 2005, y ocupó numerosos cargos en instituciones públicas y entidades privadas, entre ellos vicepresidente del Institut d’Estudis Catalans y consejero de Repsol.

Serra Ramoneda tiene vínculos personales y profesionales con Baleares. Como recordó tras la plantación de la bellaombra y en su posterior lección magistral, pasó varios veranos en Mallorca con su familia, reconociendo su «nostalgia de los juegos con mis hermanos en una isla que era el paraíso en la Tierra». A nivel profesional, como secretario general de la UAB, contribuyó a la adscripción a la Autònoma de estudios universitarios que se impartían en Mallorca y a la gestación de la propia UIB «con una intervención modesta», según sus propias palabras.

En el acto de investidura, Rafel Crespí, catedrático precisamente de Economía de la Empresa en la UIB, como padrino y alumno del nuevo honoris causa, defendió los méritos de Serra Ramoneda, destacando que, años después de su jubilación, sigue activo y publicando, trabajando actualmente en un libro sobre los modelos de empresas en Alemania. La propuesta del doctorado honoris causa partió de la Facultat d’Economia i Empresa, con Josep Maria Carretero como decano.

En su lección magistral, Serra Ramoneda expresó su «sorpresa y satisfacción por el nombramiento, que, años después de mi jubilación, me cogió desprevenido, pero valoro la generosidad de la UIB». Como se ha comentado, el nuevo honoris causa rememoró la adscripción de escuelas universitarias de Mallorca a la UAB y «ayudé a la creación de la UIB, pero sólo a recoger una fruta que ya estaba madura. Como rector de la UAB, establecí colaboraciones y buenas relaciones con la UIB». La lección magistral de Serra Ramoneda concluyó con unos versos de Guillem d’Efak: El vell regne de Mallorques, mai no ens el faran bocins, per això la Història crida: siau qui sou, mallorquins!. Al acto asistieron familiares de Serra Ramoneda, entre ellos su sobrino Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas.