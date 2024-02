Un informe del IB-Salut sostiene que la reclamación a la empresa investigada por la venta de mascarillas se hizo antes de las elecciones autonómicas. En concreto, el documento está fechado del 20 de marzo de 2023 y lleva la firma de Manuel Palomino, el que fuera director general de Salud.

Este dato contradice la información proporcionada este mismo jueves por el portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, que asegura que la expresidenta Francina Armengol no reclamó el sobrecoste de 2,6 millones de euros que se pagó por las mascarillas hasta que supo que no seguiría en el Govern. El informe en el que se reclama el dinero está fechado el 6 de julio de 2023, el mismo día en que Marga Prohens fue elegida presidenta de Baleares. Sagreras ha destacado que este sobrecoste se conoció tres años antes y, durante ese tiempo, Armengol no hizo nada para exigir la devolución del dinero estafado.

Pero ya cuatro meses antes, el director general del IB-Salut reclamó por escrito a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. que devolviera el dinero «al haberse detectado que las mascarillas suministradas no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2; se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionada este hecho».