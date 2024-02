Víctor Martí es la nueva cara de UM. Asegura que reflotan el partido porque el espacio de centro está huérfano y cree que la marca del partido no está dañada por los casos de corrupción.

En la foto del inicio de la refundación me faltó Maria Antònia Munar.

No estaba.

No estaba en la foto, ¿pero detrás de la foto? Es lo que muchos piensan.

No. Maria Antònia Munar no ha asistido a ninguna de las reuniones. Tengo una amistad con ella y una relación, pero no está en este proyecto.

¿Tienen su respaldo?

Lo desconozco, pero supongo que deberá estar contenta, como Jeroni Albertí y como mucha otra gente que estaría muy contenta de que esto resurja. Este partido es sentimiento y hay mucha gente que lo mantiene y por eso hemos conseguido que, después de 13 años, haya venido tanta gente para que esto siga. Si esto no se hace desde el corazón, es imposible que se haga.

No sé si es adecuado hablar de la ‘nueva UM’ porque la gente que está es la que cerró el partido; no hay caras nuevas.

No se cerró; se quedó sin actividad. Pero le respondo:entre quienes estábamos en la reunión hay de todo. Estaban quienes tenían que estar, los que debían ejercer su voto, pero también vino gente joven. En cualquier caso, somos un partido de centro y el centrismo llega cuando uno se hace de mayor, porque, de joven, te sitúas más en los extremos. Los partidos de centro tienen una edad media por encima de la de otros partidos.

¿Qué necesidad había ahora de recuperar UM?

Hay un espacio huérfano en esta tierra y ahora es un momento importante porque el regionalismo, por desgracia, no entró en el Parlament y la política se está bipolarizando de manera extrema: el PP con Vox y Podemos con el PSOE... Creemos que eso no es bueno para nadie y por eso aspiramos a cubrir ese espacio que ahora no está cubierto.

¿Y ese espacio no lo cubre el PI?

Yo creo que ese espacio va bajando y además creo que hay una falta de liderazgo, aunque no soy yo quién para juzgar a nadie en otros partidos. Hay un retroceso y ese espacio que queda vacío necesita un impulso fuerte para avanzar.

Muchos de quienes estuvieron en UM dieron el salto al PI. ¿Les animaría a que hagan el camino de vuelta?

No animo a nada a nadie. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, desde al alma y el corazón. UM siempre ha sido la casa de todos y numeroso partidos independientes iban en coalición con UM. Lo importante es hacer un espacio de centro fuerte para poder ir a unas elecciones de manera potente y poder conseguir unos buenos resultados. Nuestra ambición es presentarnos a unas elecciones.

La izquierda y la derecha se dividieron, pero ahora se están reagrupando ambas. ¿Esta división del centro no les perjudicará?

Vuelvo a decir que UM es la casa de todos. Hay que sentarse y hablar y pienso que el PI es importante, como otros partidos. Es importante que participemos todos juntos en el centro y tenemos que intentar ponernos a trabajar juntos para que esto funcione.

Han elegido una marca, UM, que está salpicada por la corrupción.

¿Y el PP?

Le pregunto por UM.

Y yo le pregunto: ¿y el PP y el PSOEy Més? Por desgracia, eso ha afectado a todos los partidos, pero piense que, de más de 1.000 investigados que hubo en UMacabó con diez condenados.

Pero en UM afectó directamente a la cúpula.

Una cosa es la cúpula y otra, los 4.500 afiliados. Lo que afectó realmente a UM fue la fianza de 1,6 millones de euros que impidió que nos presentáramos y que una mayoría decidió después no presentarse. Más condenado que el PP no hay nadie y no ha renunciado a su marca. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Lo mejor que tiene este partido a día de hoy es su marca: UM. Hay más de 30 años de historia del partido y momentos en los que ha estado a punto de desaparecer, pero existe esa brasa porque UM es mucho más y se volverá a demostrar. Si UM tiene que desaparecer, que desaparezca en unas elecciones, no en un despacho aprovechando las cloacas del Estado para acabar con algo que molesta.

¿Cree que todo fue fruto de una operación premeditada?

Es evidente porque UM molestaba a todos. Interesaba vender la imagen de corrupción, pero no era verdad. La mayor parte de la gente que trabajaba en UM lo hacia de manera voluntaria, por ese sentimiento.

¿Quieren volver a ser ese partido bisagra que decide gobiernos?

¿Y qué es Coalición Canaria, Junts o Teruel Existe?Con los votos que nos den, estaremos donde nos pongan e intentaremos conseguir el máximo para nuestra tierra. Nosotros no nos casamos con nadie, pero vamos a empezar a trabajar para ver hasta dónde llegamos.

¿Qué opina de la política lingüística del PP y Vox?

Creo que hay un PP cómodo con Vox, que así hace lo que no se atreve a hacer y ya le va bien, y otro incómodo con Vox. Nosotros creemos que hay que defender la lengua propia de Mallorca, pero hay que hacer que la gente quiera y ame esta cultura y la sienta como propia ya que vivimos en una comunidad internacional.