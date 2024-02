Los portavoces parlamentarios del PSIB y Més per Mallorca, Iago Negueruela y Lluis Apesteguia respectivamente, han coincidido en señalar el intento del PP y Vox de evitar el control parlamentario al Govern.

Este miércoles sucedieron dos cosas: por una parte, se rechazaron dos comparecencias –una de ellas la del vicepresidente Antoni Costa, para explicar la contratación y cese del gerente del Ibitec, Juan Antonio Serra– y, por otra ambos partidos expresaron su convencimiento de que tras el anuncio de la presidenta Marga Prohens para promover la simplificación de trabas administrativa, no hay otra cosa que un intento d eliminar controles y que estos afectarán, también, a la política territorial. Ya el martes, durante el pleno, el socialista Negueruela acusó a Marga Prohens de preparar «la depredación de la Administración». En este sentido enmarcó los aplausos del PP a un comentario en una reunión con promotores sobre la necesidad de «quemar» (verbo que la consellera Vidal dijo no compartir) la comisión de Medio Ambiente.

Además de rechazar la comparecencia de Costa, el Parlament deniega otra de la consellera de Presidència Antònia Estarellas, para explicar sus planes sobre el catalán en la Administración.



¿Qué significa «simplificar»? El socialista Borrás pregunta a la consellera Estarellas que entiende por «simplificar», y también Marc Pons pregunta por la ley ómnibus, que es como se conoce a la ley que prevé diferentes cambios en normas de control del anterior Govern.

Marc Pons se reiteró este miércoles las críticas que hizo en el pleno a la futura ley de transparencia que elimina la Oficina Anticorrupció. En insistió –pese a las matizaciones dl Govern– que son 39 cargos y asesores, y no 23 como indica el Ejecutivo, quienes no han cumplido con la normativa vigente que obliga a presentar declaraciones de bienes para su publicación en el Portal de Transparencia de la Comunitat Autònoma. Uno de los cargos que la presentó de manera incompleta fue el propio director general de Transparencia. El PSIB está considerando solicitar una comparecencia de la consellera referida a este asunto.