La dirección del PI-Proposta per les Illes ha enviado este miércoles un comunicado a sus afiliados y simpatizantes para dejarles claro que no participa de ninguna manera en el resurgimiento de la antigua Unió Mallorquina, que el martes presentaron oficialmente. «Pensamos que esta refundación no es el camino a seguir para el centro nacionalista y regionalista de Baleares de cara a unas futuras elecciones», según han valorado desde la formación presidida por Tolo Gili.

De hecho, la dirección insiste en que uno de sus objetivos es colaborar en la creación de un movimiento del estilo Coalición Canaria, que «agrupe a los partidos nacionalistas, regionalistas y municipalistas de las Islas con el fin de evolucionar hacia un espacio más amplio, más moderno y que pueda animar a una buena parte de la sociedad balear». La dirección del PI respeta el trabajo de refundar UM, pero reitera que el proyecto que representan no está colaborando de ninguna manera con este nuevo partido. «El PI y UM no son la misma formación política», señalan en el comunicado. Finalmente, el partido ha recordado a sus afiliados que están presentes en muchas instituciones y que su hoja de ruta implica defender los intereses de los que viven en las Islas. «A través de los consellers insulars, las siete alcaldías y los más de 80 regidores continuaremos haciendo propuestas para mejorar nuestra sociedad», concluyen.