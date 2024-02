La población balear no para de crecer pero lo hace con una seña de identidad muy específica: de los 21.581 nuevos residentes que ganaron las islas en el año 2023 solo 3.339 habían nacido en España. Dicho de otra manera que también explica el fenómeno: el 85 % de los nuevos residentes en las Islas ha nacido en el extranjero y no en las Islas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos provisionales de población relativos a 1 de enero de este año. En las Islas viven en este momento 1.231.487 habitantes, según los datos oficiales. La población balear ha ganado más de 21.000 habitantes en un año, una cifra elevada, de las que 14.000 nuevos habitantes ha nacido en uno de estos tres países: Colombia, Argentina y Marruecos. Es decir, casi 7 de cada 10 nuevos residentes en Baleares es colombiano, argentino o marroquí.

Colombia y Argentina

El INE solo da datos de las tres principales nacionalidades que llegaron a Baleares el año pasado, pero las cifras son muy significativas, especialmente por lo que respecta a los colombianos. El año pasado llegaron 6.720 colombianos a Baleares, un tercio de todos los recién llegados. De Argentina emigraron a las Islas 3.950 personas y de Marruecos, 3.330. El INE solo detalla los tres principales países de los que emigraron hacia Baleares, por lo que no se sabe qué sucede con nacionalidades que tradicionalmente se han establecido en las Islas, como los ciudadanos del Reino Unido o de Alemania.

La foto fija que muestra la estadística del INE a 1 de enero de este año es que en las Islas viven 1.231.487 personas de las que 898.539 han nacido en España. El resto suman 337.948. Son extranjeros que han venido a vivir al archipiélago y lo han convertido en la comunidad más multicultural de toda España. Las personas que han nacido en el extranjero representan el 27,4 % de la población total de islas y esa es la cifra más alta de toda España.

El principio de la llegada

La llegada se residentes extranjeros, muchos de ellos procedentes de países de Sudamérica, se intensificó a partir de los inicios de este siglo, especialmente entre 2004 y 2009. Hace 20 años, el 1 de enero de 2004, Baleares ni siquiera llegaba aún al millón de habitantes. Había 912.964 residentes y, de ellos, 139.727 personas habían nacido en el extranjero. Eso significa que el porcentaje de extranjeros con respecto a la población total era del 15 % frente al 27,4 % actual.

El resultado de ese desembarco de inmigrantes es que la población global de Baleares no ha parado de crecer, con un par de años, tras la crisis inmobiliaria, en la que hubo cierta vuelta de extranjeros a sus países de origen como consecuencia de la crisis económica. En cualquier caso, el aumento global de población en estos 20 años ha sido de un 35 %, una cifra tan elevada que es difícil de absorber. Parte del problema de la vivienda está ligado al hecho de que el parque no ha crecido a este ritmo, lo que ha hecho que los precios se disparen, aunque no es la única causa. Todos esos nuevos residentes necesitan además centros de salud, educativos y otras infraestructuras.

El aumento global de la población en estos 20 años ha sido de un 35 %, pero el aumento del número de extranjeros ha sido del 141 %. Por el contrario, el crecimiento de la población española solo ha sido del 15 % en estas dos décadas.