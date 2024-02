La secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Catalina Cladera, ha afeado este jueves al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que en siete meses ha «dilapidado el crédito político» que obtuvo en las elecciones de mayo. Así se ha expresado Cladera con ocasión del primer Consejo Político de la Federación Socialista de Mallorca este 2024, para «marcar la hoja de ruta, estrategia y plan de trabajo» de su formación. Cladera ha afirmado que Galmés «paga un alto peaje» en asuntos de lengua por gobernar con Vox, a lo que ha sumado la polémica por las palabras del conseller David Gil por referirse a la Guerra Civil como «cruzada de liberación».

La que también es portavoz del PSIB en el Consell ha criticado que Galmés no interviniera ante aquellas expresiones: «Se escondió, no estuvo, como siempre pasa con él». La socialista también ha censurado la «falta de altura política» del presidente ante la «sombra de corrupción» en torno a la exconsellera Pilar Bonet. Cladera ha sugerido que pudo ser la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ordenase su salida, «porque él no es capaz de tomar decisiones».

En tan sols 7 mesos de governs de PP-VOX, ja hem vist una manca de gestió i de polítiques útils.



El PP està pagant un alt peatge per governar amb VOX.



Del mismo modo, Cladera ha agitado dos contratos menores realizados desde el Consell a una agencia de comunicación fundada por la directora de IB3 TV, lo que el PSIB ha relacionado con el hecho de que el ahora director de IB3 Ràdio fuera entonces jefe de prensa de Galmés. La socialista ha indicado que llevarán esta cuestión a la Comisión de Transparencia, como ya tienen previsto hacer con el caso de Bonet. «Tenemos un presidente ausente, que no lidera, que se esconde, que incumple la ley de forma reiterada y que preocupa porque esto se manifiesta con una fragilidad de gobierno y falta de política», ha resumido Cladera.