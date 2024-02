La Xarxa Educativa per la Llengua, integrada por más de 30 entidades de la comunidad educativa balear, ha impulsado una campaña informativa que consistirá en repartir en los centros folletos traducidos en nueve idiomas y dirigidos a las familias para explicarles las oportunidades que ofrece aprender catalán en las Islas. Chino, árabe, italiano, francés, alemán o inglés son algunas de las lenguas que han traducido gracias a la colaboración de padres y madres que apuestan por el modelo lingüístico vigente ante el plan de elección de lengua que prepara el Govern.

«Estimada familia, aprender en catalán...», así empieza el texto escrito de forma directa y por un estudiante, acompañado de cinco puntos en los que se destacan diversos aspectos que, según estas entidades, implican un «abanico de oportunidades» para los alumnos. «Me permite participar en cualquier actividad del barrio, ciudad, isla… sin que la lengua sea un impedimento. Por lo tanto, me ayuda a integrarme en cualquier ámbito del lugar donde vivo», señala el primer párrafo.

El folleto destaca también que el catalán «facilita y amplía las oportunidades para poder acceder a futuros puestos de trabajo, a la cultura… con los mismos derechos y formación que los niños y niñas nativos», así como «aprender diversas lenguas me ayuda a desarrollar procesos mentales que facilitaran que pueda aprender otras lenguas». Asimismo, se dice que «incorporar diferentes lenguas a la vez no sólo pasa en Baleares. En todo el mundo hay otros países que aplican este sistema con éxito. Está basado en criterios didácticos y no políticos».

Finalmente, el escrito destaca que aprender catalán «siempre suma» y, que además, «no impide el desarrollo normal de mi lengua, sea la que sea. Seguimos aprendiendo lengua castellana en el centro educativo, la aprendemos de forma oral y escrita. Enriquece mi proceso de aprendizaje».

Respuesta contra las políticas del Govern

La Xarxa Educativa ha decidido repartir estos folletos, además de un argumentario dirigido a los docentes que incluye referencias jurídicas en defensa del modelo lingüístico vigente. «Hacemos una llamada a los docentes y a las familias para que estén tranquilas sobre el modelo actual, que garantiza el aprendizaje del castellano y el catalán», ha dicho la presidenta de la Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca, Cristina Conti, que ha recordado que el propio conseller de Educació dijo la semana pasada que el modelo lingüístico vigente es exitoso y garantiza saber ambas lenguas oficiales. Por este motivo, las entidades solo ven el plan de elección de lengua como una imposición de Vox que el PP ha aceptado para gobernar a costa de «destrozar un sistema que reconocen que funciona», ha apuntado Conti.

La portavoz de la Xarxa Educativa, Catalina Bibiloni, ha reiterado que el plan de elección de lengua implicará segregar a los alumnos por razón de lengua y que el argumento del conseller sobre que esto ya ocurre con lenguas extranjeras, como el inglés o el alemán, no está fundamentado. La normativa permite que se hagan grupos flexibles, también conocidos como desdoblamientos, para impartir ciertas materias en inglés, alemán y francés, pero solamente en casos justificados que faciliten el aprendizaje de estas lenguas. El plan de elección de lengua, sin embargo, parte de un acuerdo político entre el PP y Vox y no de un consenso pedagógico, como señalan todas las entidades.

El modelo educativo balear se basa en que el catalán sea la lengua vehicular para fomentar su normalización, ya que es una lengua minorizada y el castellano es más usada y los alumnos en todos los casos adquieren mayor conocimiento, incluso bajo el sistema lingüístico actual. En la práctica, además, ni siquiera se cumple un 50 % de las horas lectivas en catalán en todos los centros, incluidos algunos públicos. «Si encuentran un alumno que no sepa castellano, que nos avisen», ha ironizado Conti, porque esta es la lengua más usada en los centros.

Además, las entidades critican que el plan de elección de lengua cuente con 60 millones de euros para el próximo curso porque consideran que se tendrían que usar para otros temas más importantes. De hecho, temen que algunos centros que tengan problemas opten por adherirse al plan con el fin de obtener más financiación, mientras que también temen que los colegios privados accedan a estos recursos públicos cuando, en muchos casos, ya incumplen el mínimo del 50 % de horas lectivas en catalán.