Como si nada hubiera ocurrido: Vox es un grupo se siete, siempre fue un grupo de siete y «nadie ha sido tránsfuga». Así se ha expresado la portavoz del grupo parlamentario, Idoia Ribas, tras asistir a la primera reunión del grupo parlamentario al completo después de que, el pasado 29 de enero, cinco de sus integrantes tomarán la decisión de echar a otros dos: Gabriel Le Senne, que preside el Parlament, y Patricia de las Heras, la presidenta del partido. Eso dio lugar a una crisis que se resolvió después de intervenir la dirección estatal. Este martes se celebra el primer pleno después de la aparente paz. Y Ribas seguirá siendo su portavoz.

«Sí, continuó siendo la portavoz, nadie ha sido tránsfuga y hemos decidido abrir un cambio de dinámica en el grupo, trabajar de forma unida y coordinada para seguir avanzando», afirmó la diputada que tampoco quiso avivar más en un asunto que todavía está pendiente: el cambio de la estructura de dirección de Vox.

Ambos grupos, tanto el que representa a Le Senne, como el que representa Ribas, Buades, Rodríguez, Vedú y Cañadas asumen que tiene que haber cambios. El presidente del Parlament habló el viernes de «ajustes» y, el jueves, los críticos de Vox comunicaron a la delegación que envió Abascal a Balears para cerrar la crisis, que había que renovar «todo el comité provincial», incluida su presidenta, Patricia de las Heras.

Ribas, pese ser preguntada en varias ocasiones sobre este asunto en una comparecencia ante los medios, dijo que no tenía más que añadir y que «ya conocen mi opinión personal al respecto». No quiso repetirla y remitió «a la hemeroteca». De ese asunto –no era el foro adecuado– no se habló en la reunión del grupo parlamentario.«A todos aquellos que quieran seguir alimentado fantasías sobre transfuguismo, que nunca ha sucedido, les sugiero que se abonen a Netflix y dejen de criticar a este grupo parlamentario», dijo Ribas en referencia a a los periodistas, precisando que «algunos han visto fantasmas donde no los hay».

Ribas añadió, además, que «en ningún momento estuvo en cuestión la estabilidad del Govern».

Este discurso no convence en absoluto a la oposición. Vuelve a haber preguntas sobre la crisis en la sesión plenaria de este martes y sus portavoces afirmaron que la presidenta balear estaba dispuesta a «gobernar con tránsfugas», que la crisis no está cerrada y que es una tregua. Tanto Lluís Apesteguia (Més) como Amanda Fernández (del PSIB, Negueruela estaba en Madrid) y Cristina Gómez (Unidas Podemos) invitaron a mirar a lo que ocurre con el plan de lengua. Según Apesteguia «Vox no sólo segrega en la escuela sino que se está segregando a sí misma» con este tipo de episodios que ponen en duda la «estabilidad» del Govern. El PP niega que el ejecutivo haya peligrado.