Zanjada la crisis de Vox: Los rebeldes dan marcha atrás y no serán expulsados

El sector crítico de Vox da marcha atrás. Firma la paz con la dirección nacional y Gabriel Le Senne seguirá siendo president del Parlament. La dirección nacional da por zanjada la crisis, cierra los expedientes de expulsión y los dos sectores vuelven a la situación de hace dos semanas. El anuncio llega después de que la Mesa del Parlament dejara sin efecto la petición de expulsión del grupo parlamentario de los otros dos diputados de Vox, Gabriel Le Senne y de Patricia de las Heras. Al no estar expulsado, Le Senne mantiene por ahora su condición de president del Parlament. La Mesa del Parlament atendió al informe de los letrados de la Cámara, que señalaron que la expulsión de Le Senne tenía defectos de forma.

El informe de los letrados señalaba que la reunión en la que se decidió la expulsión de ambos diputados no fue correcta ya que ninguno de los dos afectados estaba al corriente de qué se iba debatir en ese encuentro ya que este punto no figuraba en el orden del día. Los letrados no entran a valorar las razones que motivaron las expulsión de Le Senne y De las Heras porque dicen que eso no es relevante jurídicamente para el caso.

Los cinco diputados que se amotinaron y decidieron la expulsión de sus compañeros están suspendidos cautelarmente de militancia en Vox. El secretario general de la formación anunció la apertura de un expediente disciplinario con esta suspensión cautelar. Los cinco afectados presentaron alegaciones para que el partido levantara la suspensión cautelar de militancias, pero el comité de garantías desestimó la petición. Por lo tanto, seguirán suspendidos de militancia hasta que Vox resuelva si quedan expulsados o no.