Es tan ridículo ese estrambote del esperpento parlamentario que han organizado Los Cinco, ese giro de 360 grados que devuelve al Parlament al segundo previo a la ignición, que ahora mismo estamos a un paso de que alguno de los amotinados, Idoia Ribas por poner un ejemplo, nos diga que todo fue un sueño, como en ‘Los Serrano’, que nada de lo que hemos visto estos días ha pasado, y que Agustín Buades suelte aquello de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, sin necesidad de irse a Botswana. Hemos pasado de estar en la historia de ‘Los Cinco se divierten’ a estar en ‘Los Cinco se ven en apuros’, en una transición de Los Serrano a Enyd Blyton, muy a la altura intelectual de esta comedia bufa.

Que los diputados amotinados no dijeran ayer que volverán a presentar el escrito de expulsión de sus compañeros Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras es la primera muestra de flaqueza. Van a leer el informe de los letrados con más detenimiento del que mostraron para leer el reglamento del Parlament y la hemeroteca, donde se cuenta qué ha pasado todos estos años con la Presidència de la Cámara. Ayer no dejaron claro qué harán ahora y no hay que descartar nada, dada la singularidad de los protagonistas de esta historia. Cabe la posibilidad de que nada cambie y todo permanezca, incluido el hecho de que Gabriel Le Sennesiga siendo el presidente. El último libro de la saga es 'Los Cinco juntos otra vez'. No aclara si a final pasan de cinco a siete.