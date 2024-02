Rebelión en el Imserso. Un grupo de medio centenar de jubilados se plantó este miércoles y se negó a registrarse en un hotel de tres estrellas de s’Arenal de Llucmajor: contaban con ser alojados en un establecimiento de cuatro estrellas de Calvià. Ni el mismo sitio, ni la misma categoría. «Muchos se han entrado hoy mismo (por este miércoles) del hotel al que nos llevaban y desde luego que no pensábamos quedarnos ahí», señala una de las afectadas, Clara de Golferitchs.

El grupo de jubilados llegó ayer por la mañana a Mallorca desde Barcelona. La mayoría de ellos habían reservado las vacaciones de forma directa a través de la página web del Imserso. Justo el día antes del viaje, a algunos de los jubilados les llegó un correo electrónico que informaba del cambio. A otros no. El grupo, de manera unánime ha decidido plantarse.

Al llegar al hotel, el Caribbean Bay, en la calle Trencadors de s’Arenal, se ha liado. Al ver las instalaciones se han negado a alojarse allí y a hacer el check-in. «No somos cajas de zapatos». La situación, en algunos casos, era más acuciante: Juan José Muñoz viajaba con su mujer, Ana Gayet, que tiene una discapacidad. El hotel al que llegaban no tiene las habitaciones adaptadas ya que tiene bañeras en los baños. Los afectados atribuyen la responsabilidad a Turismo Social, no al hotel al que les han enviado, aunque en la recepción del establecimiento se ha vivido la mañana con cierta tensión y una preocupación de la dirección porque no hubiera periodistas ni cámaras en las instalaciones. «Es propiedad privada».

La situación se solucionó a media mañana cuando Turismo Social a accedido a reubicar a los jubilados. «Al principio nos decían que no nos podían recolocar, que estaba todo lleno, pero son todo historias». A partir de la una del mediodía, la mayoría de turistas del programa han salido de la recepción del hotel, tras hacer cola para las recolocaciones. Un buen grupo ha sido derivado a un cuatro estrellas en Palmanova y el resto a otros establecimientos diferentes. La cadena a la que pertenece el hotel rechazado en el motín del Imserso es la misma en la que se produjo una intoxicación esta semana.