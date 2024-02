El Departament de Geografia de la UIB reprueba a un investigador

El Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) reprobó por unanimidad hace unos meses a un investigador vinculado con la institución a través de un grupo científico por «acoso constante y sistemático contra varios miembros» a los que habría injuriado, según explica a este diario el jefe de departamento, Joan Estrany.

«Es una persona que injuria continuamente con nombres y apellidos a través de X (antes, Twitter), incluso contra personas que no tienen perfil en la red social y que no pueden defenderse. Ha cuestionado el trabajo de profesores sin pruebas y siempre citando al departamento, por lo que estamos implicados; además, su actitud daña la imagen de la institución», considera el profesor, que es muy claro con este tema: «No se podía consentir una situación como esta y no me pondré de perfil ante este acoso sistemático».

El caso está en manos de la Comissió d’Integritat de la UIB, que se deberá pronunciar. «Si las injurias cesan, no irá a más», señala Joan Estrany. El reprobado, por su parte, admite haber hecho tuits críticos, pero defiende que jamás insultó.