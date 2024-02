En el PSIB están acostumbrados a dejar sin respuesta una pregunta habitual en sus comparecencias ante los medios: si la secretaria general de su partido y presidenta del Congreso, Francina Armengol, sería candidata en caso de un anticipo electoral. Este viernes no fue la excepción. La respuesta siempre es la misma y se mueve entre la sonrisa, los gestos de seriedad o la mirada a otro lado. Iago Negueruela gallegueó como galleguea un gallego: «Entiendo la pregunta, entiendo que la hagan y que pregunten al PSIB, pero quien tiene que dar explicaciones es Marga Prohens, que sigue de gira en el momento más grave de crisis institucional». Y todavía añadió: «Entiendo que pregunten porque en un caso así, Francina Armengol hubiera estado al frente». No hubo modo de aclarar si un posible candidato o candidata de no ser Armengol estaba en la fotografía de grupo de este jueves.