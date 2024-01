Dinamita pura. Las seis página de un informe que Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares, remitió en junio a la mano derecha de Santiago Abascal, Ángel López Maraver, incluyen acusaciones gravísimas contra Jorge Campos y su ahora exmujer Montse Amat, entre ellas las de grabar conversaciones privadas con Abascal, manejar el partido «como si fuera su cortijo», y orquestar la trama contra Sandra Barceló, la que fue número 2 de Fulgencio Coll, que fue condenada por una agresión a otra mujer en un bar. Asimismo, De las Heras pide una auditoría interna porque, en su opinión, hay graves irregularidades contables: «No respetan a nadie y con sus acciones mafiosas perjudican a todo aquel que se pone en su camino».

Al inicio de la carta, De las Heras explica que tras ser nombrada presidenta en las Islas Campos la vio como «enemiga» porque, en su opinión, consideraba como suyo el partido. «Pero me comprometí con vosotros a cumplir una labor, que era acabar con la supuesta batalla entre Jorge y Fulgencio (Coll), que tenía dividido al partido en Baleares y he cumplido. Enseguida me di cuenta de que no era una lucha de egos entre Fulgencio y Jorge, sino el ego de Jorge Campos contra todo lo que pueda hacerle sombra. Y si a un general curtido se le hizo difícil, podéis imaginaros cómo lo he pasado yo, primero embarazada y después con un bebé recién nacido».

La presidenta cuenta que cuando fue nombrada «Montse envió una serie de WhatsApps donde decía: «El puto Santi me tiene hasta los cojones» y frases despectivas en relación a mi embarazo, tales como: «Nos mandan a una embarazada», «Os imagináis a una recién parida». «He verificado el contenido de esos mensajes», añade, citando una fuente de información.

«Intentaron destruir la organización (el partido) y eliminar todos los coordinadores, convocando reuniones a mis espaldas, donde Jorge buscaba financiación paralela y decía que el partido le importaba 'dos huevos'. Y desde entonces hasta hoy han buscado la forma de derrocarme porque Jorge siente que le han arrebatado lo que a su juicio le pertenece», prosigue el informe.

También se refiere a una tal «Andrea», que «cansada de promesas confesó que Montse le había prometido alguna conselleria o dirección general. Por orden de Montse había empezado a incendiar el grupo de todos los coordinadores de Baleares contra mi persona, con mensajes como éste: «¿Vox está preparada para gobernar en algún sitio? Jamás he visto un equipo tan ineficaz».

En otro párrafo relata que «Jorge enviaba mensajes a un grupo que se denominaba G8. Uno de los mensajes tenía que ver con la vida privada de nuestro presidente, donde decía que Santiago quería cenar con él, que creía que tenía problemas con su mujer: «Intento hablar con Santi, él quiere comer conmigo; a mí me da que tiene problemas con su mujer» (todos sabemos que Jorge alardea de una amistad y una vida cercana a Santiago)».

Una de las acusaciones más graves se refiere a la amistad de Campos con Abascal: «Las conversaciones con Enrique (Cabanas) no son las únicas que graba Jorge, sino también las conversaciones con Santiago Abascal», sostiene. «Sin embargo, de este hecho tengo conocimiento a través de un testimonio y no de conversaciones -en esta ocasión ha sido algo más inteligente-. El testimonio me resulta verosímil, dado que puso dicha conversación con un contexto detallado. Al parecer, Jorge le reprodujo la conversación, se oían coches de fondo, y trataba de Malena Contestí, donde se le trasladaba a Jorge que estuviese tranquilo, que no iba a repetir legislatura en el Congreso, pero que no era momento de echarla del grupo».

Patricia de las Heras toca el caso de la exregidora Sandra Barceló, juzgada y condenada por agredir a una mujer en un bar, y apunta directamente a Montse Amat: «Es Montse la que indica que deben forzar a la otra chica a que ponga una denuncia, porque de no hacerlo, «iría a la cárcel». Es decir, coaccionaron a la chica con falsedades para obligarla a poner una denuncia contra la concejal de Fulgencio. Montse indicaba que debía exagerar los hechos, diciendo que le había dado una paliza, para que fuera por lesiones graves, y así conseguir una pena de prisión e inhabilitación para Sandra».

«Han llegado a acusar a mi propio marido diciendo que es un policía que «esconde cosas turbias». No respetan a nadie y con sus acciones mafiosas perjudican a todo aquel que se pone en su camino», denuncia en la carta, que incide en las supuestas irregularidades económicas en la época en la que Campos dirigía el partido: «Debo poner en conocimiento la cuestión económica, algo que me parece de extrema gravedad», cuenta en la carta, para añadir que Actúa-Vox formalizó un contrato mercantil con la entidad Producciones Audiovisuales Gálata SL, por el que el Grupo Parlamentario abonaba un importe mensual de 5.745 euros. No obstante, se han facturado cada mes aproximadamente 1.200 euros de más», añade, al tiempo que solicita «una auditoría».

La misiva, por último, acusa a Campos de lucrarse con el partido, de controlar las finanzas a su antojo y de alojarse en hoteles de lujo «aunque ellos supusiese no poder pagar tan siquiera papel higiénico para las personas que trabajan en la sede». La carta concluye que vivía «a cuerpo de rey a costa del partido».