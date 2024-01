Un día después de provocar un terremoto parlamentario con la expulsión de dos diputados de Vox del grupo, Idoia Ribas cree que aún hay tiempo para reconducir la situación y explica por qué se ha llegado a este extremo.

¿Qué ha pasado?

Llevamos meses aguantando a dos diputados que no se han estado coordinado adecuadamente con los demás, con el agravante de que somos quienes damos estabilidad al Govern. Patricia de las Heras ha aprovechado su cargo como presidenta de Vox en Balears para impedir el correcto desarrollo del grupo y Gabriel Le Senne ha tenido una descoordinación absoluta con nosotros. Nosotros también hemos seguido las instrucciones de la dirección nacional;no sé si Le Senne insinúa que a él le daban otras instrucciones diferentes a las nuestras. Creemos que es mejor tener otro perfil en la Presidència del Parlament y se ha demostrado que no estaba siendo fiel al grupo porque no nos transmitía esas indicaciones. Pero nuestra voluntad es reconducir la situación.

Dice que Le Senne no es la persona adecuada. ¿Ese nuevo perfil es usted?

No está definido y eso es algo que acordará el grupo parlamentario. Propondremos a la personas más idónea.

¿Cree que ha habido voluntad de desestabilizar el Govern por parte de De Las Heras?

Nosotros no entendemos sus declaraciones en un comunicado en el que afirmó que no se había hecho nada en materia lingüística en toda la legislatura porque no es cierto. Hemos hecho un acuerdo histórico, que es la implantación de la libertad de elección de lengua. De las Heras pidió cuotas, pero nosotros estamos por la libertad. No entendimos esas declaraciones y además ha rehusado participar en la actividad parlamentaria en comisiones y en reuniones con determinados sectores.

¿Por qué creen que lo hizo?

Desconocemos si es que la señora Patricia de las Heras no quiere que avance el acuerdo de investidura o si es que le molesta que sea el PP quien ejecuta los acuerdos. Nuestras instrucciones eran cumplir con el acuerdo de investidura y eso hemos hecho.

Alguien tomó la decisión de que Vox no entrara en el Govern, la única comunidad en la que no están. ¿Quién fue?, ¿arranca de aquí el problema?

Es cierto que somos la única comunidad, pero eso nunca ha sido un problema porque hemos demostrado ampliamente que no hace falta estar en el Govern para influir en las políticas públicas, que es lo que queremos.

¿Esperaban la expulsión fulminante desde Madrid?

Para nada porque nuestra intención es solucionar los problemas. Yo he enviado varios comunicados a la dirección donde explicaba que se intentó aislar al grupo parlamentario y no permitir que trabaje codo con codo con compañeros del partido, algo imprescindible para conocer las demandas de los ciudadanos. No se han atendido nuestras peticiones y por eso pedimos su cese para buscar otra dirección.

Garriga les acusa de actuar por ambición personal.

Nosotros somos Vox, las personas que levantaron el partido aquí, en Balears, y sufrimos un gran desgaste personal y familiar en un momento en que el proyecto político de Vox estaba muy estigmatizado. Por una ambición personal, lo fácil es decir ‘amén’ a todo;por ideales, lo complicado es tomar decisiones difíciles y advertir a la dirección de lo que está pasando.

Jorge Campos apoyó a Garriga.

Jorge Campos ya no tiene ningún cargo orgánico en Balears ni un cargo institucional. No tiene nada que ver en toda esta crisis.

¿Habían comunicado a Prohens su decisión?

Este es un asunto interno de Vox y no procede que el PP esté informado, igual que a mí el PP no me informa de lo que sucede en sus filas.

Sus excompañeros creen que este es un pacto cerrado con el PP.

No sé de dónde pueden sacar estas conclusiones, pero no.

Pero ustedes garantizan sus cinco votos a Prohens.

Nosotros seguimos siendo los mismos de siempre, el grupo parlamentario Vox, y tenemos un acuerdo de investidura que he firmado yo misma y que queremos que se cumpla. Vamos a seguir en el acuerdo y dando toda la estabilidad al Govern.

Le Senne ya ha dicho que no se va, que pedirá un informe a los letrados. ¿Qué opina?

No opino. Soy respetuosa con los procedimientos legales y se hará lo que digan los letrados o la Mesa.

Si se concreta la expulsión, ustedes serán diputados tránsfugas.

No somos tránsfugas, no nos hemos ido de Vox, por lo tanto esa situación no la hemos provocado nosotros. Somos Vox, los mismos de siempre, con los mismos valores, y vamos a defender lo que hemos dicho siempre.