La vicepresidenta y consellera insular de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha cesado este martes a su director insular de Patrimoni, Ramón Francisco Martín, y a su secretario técnico Cultura i Patrimoni, Marcos Jerónimo Felipe. Fuentes del departamento insular justifican la decisión en base a una reestructuración de personal.

Ambos no han estado en el cargo ni siete meses, aunque estas modificaciones del organigrama no son tan extrañas porque tras varios meses de gestión se ve si los equipos funcionan o no. Lo mismo pasó recientemente en la Conselleria d'Educació, que ha creado una nueva Secretaria Autonómica de Desarrollo educativo y ha cambiado varios directores generales.

El sábado se publicarán en el Butlletí Ofical de les Illes Balears (BOIB) los nombramientos de las personas que pasarán a ocupar los cargos de los cesados.