«Le puedo asegurar que yo no estoy detrás de todo lo que ha pasado. Los cinco diputados han traicionado a sus votantes, pero pese a todo quiero enviar un mensaje de esperanza. Se defenderá hasta el final el proyecto que siempre hemos defendido». Jorge Campos, ex líder de Vox en Baleares y diputado por el partido en Madrid, ha explicado a Ultima Hora que no estaba al corriente del amotinamiento de Idoia Ribas, Manuela Cañadas, María José Verdú, Agustín Buades y Sergio Rodríguez.

«No había hablado con Idoia de lo que iba a pasar, eso es así. Es la verdad. Por tanto, no estaba al corriente de nada», ha insistido Campos, al que algunas voces críticas señalan como uno de los ideólogos del motín. «Me veo en la obligación de recordar que yo ya no dirijo el Grupo Parlamentario y no tengo ninguna responsabilidad orgánica. Ahora bien, respaldo a Ignacio Garriga totalmente», ha añadido en conversación telefónica con este periódico desde Madrid.

Campos ha añadido que «ya estoy un poco cansado que los mismos de siempre me impliquen en todos los complots que aparecen, es algo cansino, aunque ya estoy acostumbrado. Pero es que además es del todo falso porque le reitero que yo no había hablado con la portavoz parlamentaria y no sabía nada de lo que iba a ocurrir».

Pese a la gravedad de la crisis, Campos considera que el partido es lo suficientemente sólido para remontar el vuelo: «Quiero lanzar un mensaje de esperanza, el proyecto por el que tantas y tantas personas nos votaron será defendido. Y eso es lo realmente importante. En ese sentido, nuestros votantes pueden estar tranquilos».