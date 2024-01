«La ciudadanía de Baleares no se merece esto, vivimos una crisis institucional sin precedentes», ha asegurado este lunes el portavoz parlamentario del grupo socialista, Iago Negueruela. Ha sido la primera reacción del PSIB nada más conocerse la decisión de Vox de expulsar de su grupo parlamentario al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, que el miércoles dejará formalmente el cargo.



La noticia se ha conocido durante la reunión de los socialistas que ha presidido Francina Armengol y que, el pasado sábado, aprobó una amplia remodelación de su ejecutiva. Negueruela ha indicado que la responsabilidad de todo lo que sucede en Baleares es de Marga Prohens. «Y ahora ya no depende solo de una ultraderecha, sino de dos», ha indicado el socialista que también ha recordado que Vox ha expulsado a la propia presidenta del partido. El PSIB no puede presentar candidato al Parlament, algo que corresponde al PP, que fue quien propuso al candidato que le indicó Vox.

Por su parte, MÉS per Mallorca ha llamado a la «responsabilidad» del PP tras la decisión del Grupo parlamentario Vox de expulsar a la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y al presidente de la cámara autonómica, Gabriel Le Senne, y ha lamentado que «Prohens soporta su Govern con episodios constantes de transfuguismo». «Prohens está soportando su Govern con episodios constantes de transfuguismo y esto es gravísimo, porque va en contra de la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía», ha expresado el portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa, anunciando que este mismo lunes registrarán la petición de comparecencia de la presidenta del Govern para que explique «cómo en esta situación de inestabilidad política piensa seguir gobernando» y «si piensa seguir soportando su Govern en la extrema derecha y tránsfugas». Igualmente, el portavoz ha sentenciado que «el próximo presidente del Parlament no puede ser de Vox» porque «no se pueden seguir tirando las instituciones al barro», y ha llamado a la responsabilidad del PP. «Si renuncian a seguir dando carta de naturaleza a la extrema derecha, el resto de formaciones, y por supuesto MÉS, sabremos leer la responsabilidad del momento», ha manifestado Apesteguia.