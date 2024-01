Un total de 205 centros educativos de Baleares se han sumado ya a la campaña 'La llengua no es toca', que promueve la Obra Cultural Balear (OCB) para rechazar el cambio de modelo lingüístico que pretende aplicar al nuevo Govern con la puesta en marcha de la elección de lengua en las aulas en todas las etapas educativas. La OCB insiste en que este modelo implicará la segregación de los alumnos en función del idioma de aprendizaje. El Govern aun no ha presentado cómo se aplicará el modelo pero insiste en que no existirá segregación y habla de 'desdoblamientos'

En cualquier caso, y ante el temor a que el nuevo modelo implique la separación de los alumnos en función de la lengua de enseñanza, la OCB decidió poner en marcha una campaña para que los profesores de los centros educativos se pronuncien en contra de las intenciones del Govern con el lema 'La llengua no es toca'. La OCB ha comunicado este domingo que ya se han adherido un total de 205 centro educativos de todas las islas. Los profesionales de la enseñanza han comenzado a mostrar imágenes a las puertas de los centros con el mensaje de la campaña y hasta la fecha ya son 205 los centros que se han sumado. La OCB insiste en que el plan de conseller Antoni Vera rompe los consensos históricos en materia de lengua en las aulas va en contra de lo que establece el Estatut d'Autonomia, que no permite en ningún caso que haya segregación de alumnos. La entidad cultura ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque considera que la propuesta del Govern de Marga Prohens incumple el Estatut y la Ley de Normalización Lingüística. También sostiene que una medida de esta naturaleza no se puede aprobar por la vía del decreto ley, que está reservada a cuestiones de extrema urgencia y necesidad. El conseller d'Educació no ha dado detalles de cómo se hará la implantación de este plan piloto para el que hay reservada una partida de 20 millones de euros en los Presupuestos de este año.