Fotos con historia en ruta por Mallorca fue clausurada en la víspera de Sant Sebastià, en una noche lluviosa. Y el acto tuvo lugar en el Centro de Historia y Cultura Militar, sito en el carrer de Sant Miquel, donde quedaron expuestas las fotografías, para lo que tuvieron que habilitarse dos espacios. Dicha exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 9 de febrero.

Esta Ruta surge una tarde de aburrimiento en la que un grupo de artistas y fotógrafos se toman una café en el bar Plaza. «¿Por qué no creamos -propone uno- una exposición fotográfica, empezando en Palma, con fotógrafos de Palma que aporten cada uno cuatro fotografías y luego irnos por pueblos, en cada uno añadiendo fotógrafos locales, que presenten».

Los ideólogos fueron los desaparecidos Tito López y Francisco Pizá, Martina Romero, Miquel Martorell y Pep Bergas. Y es que a veces no es necesaria una gran parafernalia para organizar algo tan sencillo como una exposición itinerante, que irá creciendo a través de distintas localidades de la isla a la que se irán sumando fotógrafos para culminar con una súper exposición en Palma.

Desde el principio se pusieron al frente Martina Romero y Tito López, sobre cuyas espaldas recayó toda la gestión. Entre otras cosas, contactar con los fotógrafos, explicarles el proyecto, hablar con las autoridades para que dejaran un local donde exponer, montar y desmontar las exposiciones, contando, a veces, con los fotógrafos, transportar las fotos de un lugar a otro, etc. Si mal no recordamos, tras la exposición de inauguración que tuvo lugar en Palma, en el citado Centro de Historia y Cultura Militar, Miquel Martorell, residente en Santa Eugenia, propuso esta localidad, que la acogió con los abrazos abiertos, como lo hicieron las demás.

Abierta a todos

«Con Tito López, los montajes, los traslados y las conversaciones que mantuvimos con ayuntamientos y empresas que nos cedieron locales para las exposiciones, fue más fácil. A él le conocía mucha gente y tenía tiempo para desplazarse de un lugar a otro y… Pues que a Tito nadie le decía que no. Al morir, me quedé yo, y si seguí adelante fue, en parte, por él. Pues él hubiera seguido. Por fortuna, el Ejército de Tierra me ha ayudado mucho, sobre todo en los traslados, igual que un grupo de colaboradores que siempre está a nuestro lado, y otras personas, entre ellos unos pocos fotógrafos. Pese a todo, todo lo que conlleva organizar la Ruta es duro. Pero ahí estamos y ahí seguiremos estando. Por que la Ruta sigue. Sí, dentro de dos años, en 2026, echará a andar una nueva edición, en esta ocasión saliendo de Palma y recorriendo distintas localidades e instituciones de la isla. ¡Y de la península!, pues tenemos pensado llevarla a Madrid, Ávila, Zaragoza, … Porque con trabajo y contando con la gente que nos apoya, podemos hacer eso. Pero vamos a ir con pies de plomo para no equivocarnos».

Le decimos a Martina que llama la atención ver el gran número de fotógrafos que participan en la ruta que pertenecen a los tres ejércitos y a las fuerzas de Seguridad del Estado, lo que da la impresión de como si estuvieran un tanto militarizada.

«En absoluto, para nada. Pasa que tanto en unos como en otros hay buenos fotógrafos, con fotos muy interesantes casi todos ellos, y como la Ruta está abierta a todos los fotógrafos que aporten fotografías que encierren una historia, ¿por qué no ellos también? Por tanto es también un honor para la organización de que estén en la Ruta».

Y hablando de fotos y fotógrafos, en la Ruta de este año, en total, entre civiles y militares, han participado 72 fotógrafos de distintas localidades de la isla, que han aportado 355 fotos, lo que la convierte en la mayor, y única, exposición de entre las que se celebran en la isla a lo largo del año.

Sucedió la noche de la inauguración de la exposición de clausura… Aunque hasta el día 9 de febrero, si se pasan por el Centro de Historia y Cultura Militar tienen tiempo de ver la exposición. Y no lo digo por lo que a la organización le toca, sino por los fotógrafos, pues suyo es el mérito. Y aquí no solo incluyo al Ajuntament, sino también al negociado de Cultura del Consell de Mallorca, ya que hay fotógrafos de distintos puntos de la isla».

Nos ha llamado también la atención ver que la Ruta no ha pasado por el Casal Balaguer, como tenía previsto, «porque si no estamos equivocados, que creemos que no, teníamos entendido que habíais pedido permiso en el negociado correspondiente para exponer en dicho lugar, y os lo habían concedido».

Martina asiente. «Me tendría que callar, pero… Sí, el año pasado hablamos con el alcalde Hila, quien estuvo en todas las clausuras, incluso participó como fotógrafo en una de ellas, y nos recomendó que, por el cauce oficial, pidiéramos permiso para exponer en el Casal Balaguer este año, cosa que hicimos, llegándonos dicho permiso semanas después de haberlo pedido. Por ello, tal y como habíamos pedido, programamos que la Ruta pasaría por el Casal en la Nit de l’Art. Pero, cual no sería nuestra sorpresa cuando, con la Ruta de este año ya en marcha, nos notifican desde el Casal Balaguer, que a causa de la Nit del Art, no podíamos exponer allí, concretamente en el patio, que es dónde habíamos pedido y nos habían concedido el permitido. Lo curioso del caso es que, según pudimos comprobar, en la Nit de l’ Art, donde íbamos a exponer nosotros no se celebró ninguna actividad. Manos mal que nos movimos y el Projecte Home nos abrió sus puertas para exponer en esas fechas. Por eso, ya digo, habría que ver por qué nos negaron algo que nos habían concedido. Sí, habría que ver qué pasó, porque esa decisión, de seria, tiene muy poco, pero…¡Qué le vamos a hacer!»

Pese a todo, Martina, para la próxima edición intentará de nuevo ponerse en contacto con los negociados de Cultura de Cort y Consell de Mallorca, más que nada para que sepan que, de momento, la mayor y única exposición fotografía, sigue están ahí, «con la novedad -apostilla- que no solo recorrerá distintas localidades de la isla, sino que, además, llevará el nombre de Mallorca a distintos puntos de la península».