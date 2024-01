Las multas por realizar infracciones en el carril Bus-VAO de Palma comenzarán este año. Así lo ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT), que espera poder instalar «en breve» los sistemas automáticos de detección para poder interponer las sanciones a los conductores que no lo empleen bien. En este sentido, las citadas fuentes han precisado que no tienen conocimiento de que se haya multado por no utilizarlo de la manera adecuada. «No nos consta que se haya puesto denuncia por no ir en el vehículo el número de personas que corresponde». No obstante, han añadido que «la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil podría parar en cualquier momento un vehículo y hacer la comprobación oportuna». En este sentido, han incidido en que, «en caso de haberse puesto alguna, serían muy pocas, ya que es necesario confirmar cuantos pasajeros van en el interior del vehículo».

La DGT ha explicado que los sistemas automáticos de detección permitirán comprobar que «se cumplen todas las condiciones para poder circular por el Bus-VAO en todo momento y poder sancionar con seguridad a los que no lo hacen». También se podrá «controlar de forma automática a todos aquellos vehículos que entran o salen del carril Bus-VAO con línea continua». Preguntados por cuantos sistemas automáticos de detección llegarán, han respondido que «los que sean necesarios para controlar la totalidad o la mayor parte del carril Bus-VAO». En este sentido, han avanzado que cuando se disponga de medios automáticos de detección comprobarán las 24 horas del día las infracciones que se puedan cometer. Infracciones generalizadas Numerosos conductores han trasladado a Ultima Hora que circulan de manera habitual por el carril Bus-VAO de Palma, pese a que no cumplen los requisitos para hacerlo, y han asegurado que nunca han sido multados por ello. Cabe recordar que está en vigor desde el 2 de noviembre de 2022, es decir, hace más de un año. La cuantía de la sanción asciende a 200 euros, pero si se paga de forma rápida se puede reducir a 100 euros; no supone la retirada de puntos del carnet de conducir. ¿Cómo utilizar el carril Bus-VAO? Como su propio nombre indica, se trata de un carril destinado a los vehículos de alta ocupación. Por ello, para poder emplearlo tienen que ir dos o más ocupantes, salvo excepciones (motocicletas de dos y tres ruedas, vehículos para personas con movilidad reducida -con señal V15- y cero emisiones, vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes); los taxis y autobuses siempre pueden circular. Además, los camiones y las furgonetas no pueden transitar en ningún caso por este tramo de la vía. En este punto, la DGT ha avisado que cuando cuenten con los medios necesarios, este último «será uno de los comportamientos más controlados respecto al Bus-VAO». Cabe recordar que solo se puede entrar en el carril Bus-VAO en el kilómetro 6,5 y salir donde hay línea discontinua. El Consell quiere eliminarlo El Consell de Mallorca, presidido por Llorenç Galmès, quiere eliminar el carril Bus-VAO de Palma, pero no ha conseguido la autorización de la DGT. Cabe recordar que esta fue una de las promesas electorales estrella del PP en las elecciones insulares que se celebraron el pasado mes de mayo.