Inauguración ‘real’ por todo lo alto de Fitur y desembarco hotelero a todos los niveles para cerrar en la feria madrileña todo tipo de contactos con touroperadores alemanes y británicos, así como dejar patente el interés por el mercado español de forma subliminal en los dos archipiélagos pese al coste del transporte aéreo e incremento de los precios hoteleros. U

n primer día de feria que comienza con unas previsiones más que optimistas para este verano, pero que ha coincidido con todo tipo de acontecimientos que afectan a España y a toda la industria turística por decisiones provenientes de Bruselas. A la regulación europea sobre el alquiler turístico vacacional, que se desarrollará durante los próximos meses, se suma un hecho relevante de gran trascendencia, como es la operación de compra de Air Europa por el grupo aéreo IAG (Iberia). Todo lo que suene a monopolios no gusta en el seno de la Comisión Europea, de ahí que ante cualquier duda al respecto se actúa con suma prudencia y contundencia. Aquí se entronca la apertura de una investigación exhaustiva para comprobar si es factible o no dar el visto bueno a esta operación que se tiene que cerrar, a priori, este año Los estands de Iberia y Air Europa no reflejaban este miércoles en Fitur ningún atisbo de nervios, pero sí la ausencia de sus principales gestores, principalmente en IAG, en concreto de su CEO Luis Gallego.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ajeno a estos acontecimientos, hizo el tradicional paseíllo por las empresas competencia de su Ministerio, caso de Aedif y AENA, y dio un salto al estand de Iberia de forma protocolaria. Al margen de esto, la primera feria internacional turística del calendario ha puesto de manifiesto el interés de los países caribeños y latinoamericanos por el mercado europeo. Hay mucho en juego este año y México y Dominicana han apostado fuerte a nivel de promoción. Dominicana, muy al estilo norteamericano, busca consolidar su liderazgo con el apoyo de los hoteleros de Balears, lo cual explica la proliferación de nuevos proyectos de inversión a lo largo de este año y el próximo.